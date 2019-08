Šporar in Bajrić na Zelenem otoku, navijači Maribora pogledujejo v Wrexham

V sredo, ko bo plenil pozornost superpokalni spopad med Liverpoolom in Chelseajem v Istanbulu, bodo odigrane tri povratne tekme 3. kroga kvalifikacij za evropsko ligo, na katerih ne bo slovenskih igralcev.

Kenan Fatkić brani barve švicarskega Thuna. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Bodo pa prisotni v četrtek. Prvak Moldavije Šerif Tiraspol Mateja Palčiča bo gostoval na stadionu Friends Arena v Stockholmu, kjer je doma mariborski znanec AIK Solna. Švedski prvak je v zadnji domači evropski tekmi po podaljšku ugnal vijolice s 3:2, a to ni zadoščalo za napredovanje.

Evropsko pot je nadaljeval v kvalifikacijah za evropsko ligo, kjer tekmuje tudi švicarski Thun, klub slovenskega legionarja Kenana Fatkića. V četrtek bo gostoval pri moskovskem Spartaku, ki je dobil prvo tekmo v gosteh s 3:2. V Strasbourgu bo poskušal prirediti presenečenje Lokomotiv iz Plovdiva, za katerega igra tudi Alen Ožbolt, ki se je v tej evropski sezoni že vpisal med strelce.

Malmö, ki je izločil Domžale, bo v gosteh branil visoko prednost pred Zrinjskim (3:0), evropski krvnik Olimpije, turški Yeni Malatyaspor, pa se bo poskušal maščevati Partizanu za poraz v Beogradu (1:3).

Diši po dvoboju Maribor - Ludogorec

Če bi Mariboru spodletelo v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov proti Rosenborgu, bi evropsko sezono nadaljeval v play-offu evropske lige, kjer bi se pomeril z zmagovalcem obračuna med bolgarskim prvakom Ludogorcem in najboljšim valižanskim klubom The New Saints. Bolgari so na prvi tekmi ponižali Otočane s 5:0. Povratna tekma bo na sporedu v četrtek v mestu Wrexham.