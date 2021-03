Lewandowski izpušča tekmo z Anglijo, vprašljiv tudi za PSG

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljski nogometni zvezdnik Robert Lewandowski si je poškodoval koleno na zadnjem reprezentančnem obračunu proti Andori v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Katarju 2022, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po prvih informacijah bo moral počivati do deset dni, zaradi česar bo izpustil naslednji gostujoči obračun v sredo z Anglijo.

Lewandowski je igrišče proti Andori, proti kateri je dosegel dva gola, zapustil v 63. minuti. Poljska je dvoboj dobila s 3:0 in ima štiri točke v skupini I, dve manj od vodilne Anglije.

Poškodbo vezi pri zvezdniku Bayerna iz Münchna so potrdili pri Poljski nogometni zvezi in v izjavi za javnost zapisali, da celjenje tovrstne poškodbe ponavadi traja med pet in deset dni.

V najslabšem primeru je tako vprašljiv nastop 32-letnega napadalca na prvi tekmi četrtfinala lige prvakov med Bayernom in Paris Saint-Germainom, ki bo na sporedu v sredo 7. aprila.