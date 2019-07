Kekova četa poskočila, Brazilci tik za petami Belgijcem

Po koncu celinskih prvenstev Afrike, Južne Amerike in Severne Amerike ter Karibov se je na nogometni svetovni lestvici zgodilo kar nekaj sprememb. Na vrhu sicer za pičlih 20 točk ostajajo Belgijci, novi južnoameriški prvaki Brazilci so zdaj drugi, svetovni prvaki Francozi pa tretji. Slovenci so napredovali za dve mesti in so 63. reprezentanca sveta.

Še nekatere južnoameriške reprezentance so napredovale v "top 10". Urugvaj za tri mesta na peto, Kolumbija za pet mest na osmo, Argentina pa za eno mesto na deseto. Prvaki Concacafa Mehičani so se po lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) povzpeli za šest mest in so po novem 12., finalisti Američani pa za osem in so 22.

Največji skok po lestvici je glede na junijsko uspel novim afriškim prvakom Alžircem, ki so skočili za 28 mest na 40. Robert Lewandowski bo s poljsko reprezentanco v Ljubljani gostoval 6. septembra. Foto: Reuters Poljska, naslednja tekmica Slovenije v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo prihodnje leto, je izgubila eno mesto in je 20., eno mesto je izgubila tudi Avstrija, ki je 27. Severna Makedonija je napredovala za dve mesti in je 71., Izrael je izgubil dve mesti in je 84., najslabša ekipa "slovenske" kvalifikacijske skupine pa je Latvija na 134. mestu.

Naslednjo lestvico bo Fifa objavila 19. septembra.