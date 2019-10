Kekova četa po "črnem oktobru" strmo padla, Kosovo visoko kot še nikoli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Matjaž Kek bo novembra vodil slovensko nogometno reprezentanco proti Latviji in Poljski.

Matjaž Kek bo novembra vodil slovensko nogometno reprezentanco proti Latviji in Poljski. Foto: Reuters

Slovenska nogometna reprezentanca je po slabih oktobrskih nastopih – izgubila je tako proti Severni Makedoniji kot proti Avstriji – na najnovejši lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) izgubila sedem mest in je zdaj 65. ekipa sveta. Najboljši so še vedno Belgijci pred Francozi in Brazilci, prva sprememba je na petem mestu, na katerem je Urugvaj prehitel Portugalsko.

Iz "slovenske skupine" kvalifikacij je Poljska 21., Avstrija je pridobila dve mesti in je zdaj 25., Severna Makedonija za Slovenijo zaostaja le še dve mesti, Izrael je 89., Latvija pa je padla na 143. mesto. Izbranci Matjaža Keka se bodo novembra v zadnjem delu kvalifikacij za EP 2020 pomerili z najslabšo in najboljšo reprezentanco v skupini, Latvijo in Poljsko.

Med reprezentancami, ki jim je uspel največji skok, izstopajo Ukrajina (iz 25. na 22.), Japonska (iz 31. na 28.), Turčija (iz 36. na 32.) in Rusija (iz 42. na 37. mesto). Ukrajinci in Rusi so si že zagotovili nastop na Euru 2020.

Nogometna reprezentanca Kosova je še v boju za EP 2020. Če bo novembra premagala tako Češko kot Anglijo, se bo zagotovo uvrstila na evropsko prvenstvo. Foto: Reuters

Znova lahko najboljši rezultat vseh časov v kratki zgodovini državne samostojnosti občuduje Kosovo, ki prvič sodeluje v kvalifikacijah za Euro. Pridobilo je pet mest in je po novem 114. reprezentanca sveta.