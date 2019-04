Elsner doživel šok v zadnjih sekundah, nora statistika Oblaka #video

Slovenski trener na delu v tujini:

Luka Elsner prekinil čudežni zmagoviti niz Luka Elsner z Union Saint-Gilloisejem še vedno vodi v skupini za nastop v Evropi. Foto: Sportida Mladi slovenski trener Luka Elsner je v tej sezoni z belgijskim drugoligašem Unionom Saint-Gilloisejem opozoril nase v pokalu, kjer je izpadel šele v polfinalu, v skupinskem delu druge lige pa je osvojil tretje mesto. Zdaj bi lahko presenetil še v kvalifikacijah za nastop v ligi Europa, kjer mu gre odlično, saj je v uvodnih petih tekmah osvojil kar 13 točk in vodi na lestvici! Prvo mesto skupine B prinaša nadaljevanje boja za Evropo, vstop v polfinale play-offa, zato je podvig drugoligaša deležen še toliko večje pozornosti in veljave. V soboto je na svojem štadionu gostil trenutno četrtouvrščeni Zulte-Waregem in se spogledoval z novo zmago. Povedel je z 2:0, nato pa so gostje, nekdanji evropski znanci NK Maribor, v zadnjih 10 minutah dosegli dva zadetka in izenačili na 2:2. Elsnerjeva četa je doživela šok, saj so gostje, ki jih vodi Franck Dury, zadeli drugič v polno v četrti minuti sodnikovega podaljška. Tako so prekrižali načrte Unionu praktično v zadnjih sekundah dvoboja. Klub iz Bruslja je ostal brez pete zaporedne zmage v tej skupini, skupno pa že sedme zaporedne v Belgiji, a še vedno vodi.

Slovenski reprezentanti na delu v tujini:

Vratarji:

Vid Belec: Sampdoria je v prvi italijanski ligi v soboto z 0:3 izgubila v gosteh pri Bologni. Slovenski vratar tudi tokrat ni branil in je sedel na klopi gostov. Med vratnicama moštva iz Genove je ponovno stal Emil Audero.

Matic Kotnik: osmouvrščeni Panionios bo v prvi grški ligi v nedeljo ob 18. uri gostil PAS Giannino, ki je 14. Nekdanji vratar Celja ima težave s poškodbo, zato ga ni mogoče pričakovati v domači enajsterici.

Jan Oblak, ki je po novem najbolje plačani nogometni vratar na svetu, spet ni prejel zadetka med vratnicama Atletica. Foto: Getty Images

Jan Oblak: ta teden je njemu in njegovim zastopnikom uspel veliki met. Podaljšal je sodelovanje z Atleticom do leta 2023 pod izvrstnimi pogoji. Ob tem je odkupno klavzulo, ob kateri lahko odide v drug klub, povišal za 20 odstotkov (s 100 na 120 milijonov), plačo pa za kar 150 odstotkov (prej je na leto služil štiri, zdaj bo kar deset milijonov evrov neto). Pri Atleticu so se podaljšanja pogodbe z njim zelo razveselili, ob pogledu na statistiko, ki jo ima v Madridu, pa je jasno, zakaj je tako.

Odkar je marca 2015 debitiral za Atletico v španskem prvenstvu, je nedotaknjeno mrežo ohranil na kar 87 tekmah od 148, ki jih je odigral. Ob tem je zbral kar 367 obramb. Več kot katerikoli drug vratar v najboljši španski nogometni ligi, v kateri je tokrat v soboto Atleticu pomagal do zmage z 1:0 v gosteh pri Eibarju. Na tej tekmi je zbral dve obrambi in bil med bolje ocenjenimi nogometaši na igrišču po koncu tekme.

Škofjeločan je še 116. v 203. nastopu v majici Atletica ohranil nedotaknjeno mrežo. Do zdaj je prejel vsega 132 golov. V tej sezoni je v španskem prvenstvu v 32 nastopih prejel vsega 21 golov in na kar 19 tekmah zaklenil svoja vrata, kot tak pa je seveda glavni favorit, da spet prejme nagrado zamora. Ta gre ob koncu sezone v roke vratarja z najmanj prejetimi zadetki v ligi.

Branilci:

Jure Balkovec: Hellas Verona, ki je trenutno na šestem mestu prvenstvene lestvice v drugi italijanski ligi, ki ob koncu rednega dela sezone prinaša play-off za uvrstitev med elito, bo v ponedeljek ob 15. uri gostila Benevento, ta je četrti in ima pred njo dve točki prednosti.

Miha Blažič: Ferencvaroš je v velikem derbiju madžarskega prvenstva v soboto pred domačim občinstvom s 4:1 premagal največjega tekmeca. Drugouvrščeni Vidi, ki ga vodi nekdanji trener Olimpije Marko Nikolić, in brani naslov madžarskega prvaka, je pri rezultatu 1:1 ostal brez izključenega igralca. Ferenvcaroš, za katerega je obrambni steber iz Primorske znova odigral vso tekmo, je to smelo izkoristil in napolnil njegovo mrežo. Štiri kroge pred koncem ima kar 11 prednosti pred njim, tako da je povsem blizu jubilejnega 30. naslova državnega prvaka, prvega po letu 2016.

Bojana Jokića do konca sezone z Ufo čaka krčevit boj za obstanek v najboljši ruski ligi. Foto: Getty Images

Bojan Jokić: Ufa je po petih točkah, ki jih je osvojila v zadnjih treh tekmah, v ruski premier ligi tokrat doživela boleč poraz proti Arsenalu iz Tule z 1:2 pred domačimi navijači in ostaja na 14. mestu prvenstvene lestvice, ki ob koncu sezone prinaša dodatne kvalifikacije za obstanek. Kapetan Slovenije je za Ufo tudi tokrat odigral vseh 90 minut in prejel rumen karton.

Miha Mevlja: Rostov, ki se poteguje za Evropo, je v soboto doživel boleč poraz in v gosteh pri Orenburgu, za katerega je vseh 90 minut odigral Denis Popović, izgubil z 0:3, ob tem pa dopustil, da ga je tokratni nasprotnik prehitel na lestvici. Slovenski branilec je bil na igrišču pri gostih od prve do zadnje minute.

Nemanja Mitrović: na Poljskem se je začel drugi del sezone. Jagiellonia Bialystok, ki si je priborila nastope v ligi za prvaka, je v uvodnem krogu v soboto gostila Lech Poznan in v razburljivem srečanju osvojila točko (3:3). Ljubljančan je spremljal dvoboj s klopi za rezervne igralce.

Nejc Skubic: bočni branilec, ki je prejšnji mesec zaradi osebnih razlogov odpovedal sodelovanje v reprezentanci na začetku kvalifikacijskega ciklusa za EP 2020, bo v prvi turški ligi s Konyasporom v ponedeljek gostoval pri Ankaragücüju. Tekmo naj bi začel v prvi postavi gostov.

Petar Stojanović je z Dinamom osvojil že svoj tretji naslov hrvaškega prvaka. Foto: Reuters

Petar Stojanović: Dinamo Zagreb je novi (stari) hrvaški prvak. Modri iz hrvaške prestolnice so v petek v Koprivnici premagali Slaven Belupo z 1:0, s tem pa prednost pred drugouvrščeno Rijeko, ki je v soboto v jadranskem derbiju pri splitskem Hajduku doživela ponižanje (0:4), povišal na neulovljivih 23 točk. Slovenski reprezentant ni kandidiral za srečanje, Dinamo pa se je veselil že jubilejnega 20. naslova v zgodovini samostojne Hrvaške (12. od zadnjih 13), skupno pa že 30. državnega naslova. Naslednji veliki cilj zagrebškega velikana bo osvojitev pokalnega naslova.

Aljaž Struna se je v soboto prvič pomeril z Zlatanom Ibrahimovićem v ligi MLS. Foto: Reuters

Aljaž Struna: Houston Dynamo je v soboto v šestem nastopu izkusil prvi poraz v severnoameriški profesionalni ligi MLS v tej sezoni. Na gostovanju pri Los Angeles Galaxyju Zlatana Ibrahimovića je nesrečno izgubil z 1:2, gostitelji pa so zmagoviti zadetek dosegli v 88. minuti. Pirančan je odigral vso tekmo in večji dela srečanja pokrival superzvezdniškega švedskega napadalca, ki se je tokrat vpisal med strelce z bele točke. V tej sezoni je dosegel že šest zadetkov in je drugi strelec tekmovanja. Več zadetkov je dal le Mehičan Carlos Vela (8).

Andraž Struna: Anorthosis Famagusta bo v ciprskem prvenstvu v skupini za obstanek, v kateri trenutno vodi, v nedeljo ob 16. uri gostoval pri Enosisu.

Vezisti:

Jaka Bijol: CSKA Moskva je v soboto v moskovskem derbiju gostovala pri Lokomotivu in osvojila točko (1:1). Mladi Slovenec je vstopil v igro v 83. minuti, ko je bil že dosežen končni rezultat. CSKA ostaja na četrtem mestu, za tretjim mestom, ki prinaša kvalifikacije za ligo prvakov, zaostaja eno točko.

Damjan Bohar: Zaglebie Lubin je v prvi tekmi drugega dela poljskega prvenstva, v ligi za prvaka, v soboto doma izgubil s Pogonom Szczecinom (2:3). Prekmurec je odigral 73 minut in se izkazal z novim zadetkom. V 7. minuti je popeljal gostitelje v vodstvo. To je bil že njegov osmi zadetek v tej sezoni, Zaglebie pa je po porazu na lestvici padel na šesto mesto.

Domen Črnigoj: z Luganom je v prvi švicarski ligi že v petek doma s 3:0 nadigral Zürich ter na lestvici poskočil na četrto mesto. Tako visoko ni bil že dolgo časa. Primorec je odigral 69 minut, v 58. minuti pa mu je sodnik pokazal rumeni karton.

Jon Gorenc Stanković: Huddersfield Town je že pred časom ostal brez vseh možnosti za obstanek v elitni angleški premier ligi, v soboto pa doma proti Watfordu izgubil z 1:2 in doživel nov poraz. Slovenski vezist si ga je ogledal s klopi za rezerve.

Josip Iličić ima težave s kolenom. Bo v zelo pomembnem tednu, ki je pred Atalanto, nared za igro? Foto: Getty Images

Josip Iličić: po tem, ko so v zadnjem krogu italijanskega prvenstva kljub rekordnemu strelu sezone proti nasprotnikovim vratom – sprožili so jih kar 47 – ostali brez zmage proti Empoliju (0:0) in izgubili pomembni točki v lovu za Evropo oziroma ligo prvakov, je pred nogometaši Atalante izjemno pomemben teden. Najprej bodo v ponedeljek zvečer ob 19. uri gostovali pri drugouvrščenem Napoliju in poskušali ujeti nove točke – za četrtim mestom, ki prinaša ligo prvakov, zaostajajo le za dve točki –, potem jih v četrtek čaka še prva tekma polfinala italijanskega pokala proti Fiorentini.

Ob tem pa navijači trepetajo za usodo slovenskega nogometnega virtuoza, ki igra v sijajni formi, in upajo, da bo nared. Ima namreč težave s kolenom, zaradi katerih trenira po posebnem programu, a naj bi bil pripravljen. Vprašanje je le, ali ga bo trener Gian Piero Gasperini uporabil od prve minute ali bo raje hranil njegove moči za četrtkovo pokalno tekmo. Če lahko sodimo po besedah, ki jih je izgovoril pred tekmo v Neaplju, bo strelec 11 prvenstvenih golov v tej sezoni, igral od prve minute. "Ne bomo preračunljivi. Trenutno razmišljamo le o tekmi proti Napoliju, ki je za nas izjemnega pomena, saj se potegujemo za ligo prvakov," je povedal trener Atalante.

Rene Krhin: Nantes, ki je v zaostali tekmi francoskega prvenstva sredi tedna šokiral PSG, ga premagal in prestavil njegovo proslavo novega naslova državnega prvaka, bo tokrat v nedeljo ob 15. uri na svojem štadionu gostil Amiens. Slovenski vezist naj bi tekmo začel na klopi domačih.

Jasmin Kurtić: SPAL je v italijanskem prvenstvu v soboto gostoval pri Empoliju in zmagal s 4:2. Slovenski vezist je bil na igrišču pri gostih od prve do zadnje minute.

Benjamin Verbič: Dinamo Kijev bo v ukrajinski premier ligi na delu šele v sredo, ko bo na svojem štadionu ob 17.30 v največjem derbiju tamkajšnjega nogometa gostil Šahtar Doneck, ki je na prvem mestu. To je priložnost za Dinamo, da se vrne v igro za naslov, na katerega čaka od leta 2016. Če bi zmagal, bi se Šahtarju približal na štiri točke zaostanka.

Miha Zajc: Fenerbahče, ki je še naprej v hudi krizi in je na zadnjih štirih prvenstvenih tekmah zmagal samo enkrat, je trenutno šele na 14. mestu prvenstvene lestvice in le šest točk nad mesti, ki ob koncu sezone vodijo v drugo ligo. Tokrat ga v nedeljo ob 18. uri čaka gostovanje pri šestouvrščenem Alanyasporu. Slovenski vezist naj bi jo začel na klopi gostov.

Robert Berić (v zelenem) se s Saint Etiennom v Franciji presenetljivo poteguje za ligo prvakov. Foto: Getty Images

Napadalca:

Robert Berić: Saint Etienne je v zadnjih štirih prvenstvenih tekmah osvojil deset točk in se Lyonu na tretjem mestu, ki ob koncu sezone prinaša uvrstitev v dodatne kvalifikacije za ligo prvakov, približal na samo dve točki zaostanka, tako da sanja o velikem uspehu. Tokrat ga v nedeljo ob 17. uri čaka gostovanje pri Reimsu, ki je na sedmem mestu. Krčan je bil na zadnjih petih prvenstvenih tekmah Saint-Etienna vselej v začetni postavi in je zabil tudi dva gola, bo tako tudi tokrat?

Andraž Šporar: Slovan iz Bratislave si je že v prejšnjem krogu šest tekem pred koncem najboljše slovaške nogometne lige zagotovil deveti naslov prvaka v zgodovini kluba in prvega po letu 2014. Velik del zaslug za tak razplet si lasti tudi Ljubljančan, ki je v 24 prvenstvenih tekmah v tej sezoni zabil kar 21 golov in je najboljši strelec lige. Učinek bo skušal izboljšati v nedeljo ob 15. uri, ko bo na novem štadionu Slovana s soigralci gostil četrtouvrščeni Ružomberok.

Na seznamu so vsi nogometaši, ki so se znašli na prvem seznamu novega selektorja slovenske reprezentance v letu 2019 Matjaža Keka za prvi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 proti Izraelu (1:1) in Severni Makedoniji (1:1).

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini:

Timi Max Elšnik (Northampton Town) Anglija, 4. liga Northampton Town : Macclesfield Town 3:1 V igro je vstopil v 80. minuti. Zlatko Dedić (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga, liga za obstanek Mattersburg : Wacker Innsbruck 3:1 Odigral je vso tekmo in v 70. minuti z bele točke izenačil na 1:1. To je njegov šesti zadetek v tej sezoni. Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga, liga za obstanek Admira : Hartberg 2:1 Odigral je vso tekmo. Patrik Eler (Ried) Avstrija, 2. liga Austria Dunaj II : Ried 3:3 Odigral je 72 minut in v 42. minuti prejel rumeni karton. Alem Pašić (Vorwärts Steyr) Avstrija, 2. liga Wattens - Vorwärts Steyr, nedelja 10.30 Žan Pelko (Austria Celovec) Avstrija, 2. liga Wiener Neustadt : Austria Celovec 1:3 Ni igral, sedel je na klopi. Erik Gliha (St. Truiden) Belgija, skupina za ligo Europa AS Eupen : St. Truiden 1:1 Ni kandidiral za tekmo. Nicolas Rajsel (Roeselare) Belgija, 2. liga, skupina za obstanek Lommel - Roeselare, nedelja 16.00 Elvis Džafić (Sarajevo) BiH, 1. liga Slobota Tuzla : Sarajevo 2:1 Zaradi zdravstvenih težav ni kandidiral za tekmo. Emil Velić (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Mladost Doboj Kakanj : GOŠK Gabela 3:1 Branil je vso tekmo. Alen Ožbolt (Lokomotiv Plovdiv) Bolgarija, 1. liga, skupina za obstanek Dunav 2010 : Lokomotiv Plovdiv 2:0 Odigral je 82 minut. Roman Bezjak (Apoel Nikozija) Ciper, 1. liga, skupina za prvaka AEK Larnaka - APOEL, nedelja 18.00 Saša Aleksander Živec (Omonia Nikozija) Ciper, 1. liga, skupina za prvaka Nea Salamis - Omonia Nikozija, ponedeljek 18.00 Jan Koprivec (Pafos) Ciper, 1. liga, skupina za obstanek Pafos : Doxa 3:2 Ni kandidiral za dvoboj. Vrača se po poškodbi stopala. Matija Širok (Pafos) Ciper, 1. liga, skupina za obstanek Pafos : Doxa 3:2 Odigral je vso tekmo. Damjan Vuklišević (Slovan Liberec) Češka, 1. liga Slovan Liberec - Slovacko, nedelja 17.00 Branko Ilić (Vejle BK) Danska, 1. liga, skupina za obstanek Vejle - AGF, nedelja 18.00 Filip Valenčič (Inter Turku) Finska, 1. liga Lahti : Inter Turku 1:1 Odigral je vso tekmo in se v 17. minuti vpisal med strelce. To je že njegov četrti zadetek v tej sezoni, v kateri je trenutno najboljši strelec finskega prvenstva. Na seznam strelcev se je uvrstil že na tretji tekmi zapored. Denis Petrić (Guingamp) Francija, 1. liga Guingamp : Marseille 1:3 Ni kandidiral za dvoboj. Jan Repas (Caen) Francija, 1. liga Nice : Caen 0:1 Ni igral, ostal je na klopi. Milan Kocić (Panionios) Grčija, 1. liga Panionios - PAS Giannina, nedelja 18.00 Marko Nunić (Larissa) Grčija, 1. liga AEK Atene - Larissa, nedelja 18.00 Erik Janža (Osijek) Hrvaška, 1. liga Istra 1961 : Osijek 1:0 Ni kandidiral za tekmo. Rene Mihelič (Delhi Dynamos) Indija, 1. liga Konec sezone. Matej Poplatnik (Kerala Blasters) Indija, 1. liga Konec sezone. Valter Birsa (Cagliari) Italija, 1. liga Cagliairi : Frosinone 1:0 Igral je 73 minut. Žan Celar (Roma) Italija, 1. liga Inter : Roma 1:1 Ni kandidiral za dvoboj. Boštjan Cesar (Chievo) Italija, 1. liga Lazio : Chievo 1:2 Odigral je 90 minut. Samir Handanović (Inter) Italija, 1. liga Inter : Roma 1:1 Branil je vso tekmo. Luka Krajnc (Frosinone) Italija, 1. liga Cagliairi : Frosinone 1:0 Ni igral, sedel je na klopi. Leo Štulac (Parma) Italija, 1. liga Parma : Milan 1:1 Igral je od 91. minute. Rok Vodišek (Genoa) Italija, 1. liga Genoa : Torino 0:1 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Siniša Anđelković (Padova) Italija, 2. liga Palermo - Padova, ponedeljek 21.00 Maks Barišič (Padova) Italija, 2. liga Palermo - Padova, ponedeljek 21.00 Matija Boben (Livorno) Italija, 2. liga Foggia - Livorno, ponedeljek 21.00 Enej Jelenič (Carpi) Italija, 2. liga Carpi - Pescara, ponedeljek 21.00 Pred kratkim je opravil operacijo kolena, tako da v tej sezoni ne bo več igral. Žan Majer (Lecce) Italija, 2. liga Perugia - Lecce, ponedeljek 21.00 Dejan Vokić (Benevento) Italija, 2. liga Hellas Verona - Benevento, ponedeljek 15.00 Željko Filipović (Atyrau) Kazahstan, 1. liga Atyrau : Okzhetpes Kokshetau 1:2 Odigral je vso tekmo. Dejan Trajkovski (Akademija Puškaš) Madžarska, 1. liga Puškaš : Mezokoveds-Zsory 1:0 Ni kandidiral za tekmo. Kevin Kampl (RB Leipzig) Nemčija, 1. liga Borussia Mönchengladbach : RB Leipzig 1:2 Odigral je vso tekmo. Nik Omladič (Greuther Fürth) Nemčija, 2. liga Greuther Fürth : Union Berlin 1:1 Igral je od 92. minute. Dominic Maroh (Krefelder Uerdingen) Nemčija, 3. liga Uerdingen - Eintracht Braunschweig, ponedeljek 19.00 Jovan Vidović (Meppen) Nemčija, 3. liga Karlsruher : Meppen 3:1 Odigral je vso tekmo. Ažbe Jug (Fortuna Sittard) Nizozemska, 1. liga Fortuna Sittard - NAC Breda, nedelja 14.30 Tim Matavž (Vitesse) Nizozemska, 1. liga Vitesse : PEC Zwolle 4:1 Ni igral, ostal je na klopi. Haris Vučkić (Twente) Nizozemska, 2. liga Ajax II - Twente, tekma je prestavljena Twente bi lahko v petek v Amsterdamu že proslavljal naslov v drugi nizozemski ligi in povratek med elito, a je bil dvoboj prestavljen. Prireditelji niso dovolili tekme, na katero bi prišlo vsaj 1.500 navijačev Twenteja, saj jim niso mogli zagotoviti varnosti med proslavljanjem lovorike v tem mestu. Goran Cvijanović (Arka Gdynia) Poljska, 1. liga Gornik Zabrze - Arka Gydnia, ponedeljek 18.00 Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga Lechia Gdansk - Piast Gliwice, ponedeljek 15.30 Matej Palčič (Wisla Krakov) Poljska, 1. liga Wisla Krakov - Wisla Plock, ponedeljek 15.30 Matej Pučko (Korona Kielce) Poljska, 1. liga Korona Kielce - Slask Wroclaw, ponedeljek 18.00 David Zec (Benfica B) Portugalska, 2. liga Benfica II : Famalicao 1:3 Ni igral, ostal je na klopi. Gregor Balažic (Ural Jekaterinburg) Rusija, 1. liga Ural - Rubin Kazan, nedelja 15.30 Lovro Bizjak (Ufa) Rusija, 1. liga Ufa : Arsenal Tula 1:2 Ni igral, sedel je na klopi. Andres Vombergar (Ufa) Rusija, 1. liga Ufa : Arsenal Tula 1:2 Igral je od 75. minute. Denis Popović (Orenburg) Rusija, 1. liga Orenburg : Rostov 3:0 Igral je vso tekmo. Miral Samardžić (Krila Sovjetov Samara) Rusija, 1. liga Dinamo Moskva : Krila Sovjetov 1:0 Igral je vso tekmo. Kenan Bajrić (Slovan Bratislava) Slovaška, 1. liga, skupina za prvaka Slovan Bratislava - Ružomberok, nedelja 15.00 Kenan Fatkić (Thun) Švica, 1. liga Grasshopper : Thun 1:1 Odigral je 79 minut. Nejc Mevlja (Schaffhausen) Švica, 2. liga Kriens : Schaffhausen 1:2 Odigral je vso tekmo. Aris Zarifović (Samut Prakan City) Tajska, 1. liga Chiangrai United : Samut Prakan City 1:1 Rajko Rotman (Akhisarspor) Turčija, 1. liga Akhisarspor : Antalyaspor 1:2 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Matic Fink (Boluspor) Turčija, 2. liga Boluspor - Gazisehir Gaziantep, nedelja 13.00 Aljaž Ivačič (Portland Timbers) Liga MLS Columbus Crew - Portland Timbers, nedelja 1.30 Antonio Mlinar Delamea (New England Revolution) Liga MLS New England Revolution - New York RB, nedelja 1.30