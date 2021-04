Legendarni De Rossi pristal v bolnišnici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji kapetan Rome, ki je svoje nogometne čevlje obesil na klin januarja letos, je virus, ki že več kot leto dni kroji življenje vsemu svetu, staknil na reprezentančni akciji. V nasprotju s številnimi športniki, ki sploh ne vedo, da so bolni, je moral legendarni Italijan v bolnišnično oskrbo, poroča italijanski Il Tempo. Italijanski Sky Sports je zadevo hitro raziskal in prišel do informacij, da je Daniele res v bolnišnici, a imajo zdravniki vse pod nadzorom, poročajo.

Pred dnevi se je to zgodilo tudi slovenskemu strokovnjaku Slaviši Stojanoviću, ki si služi kruh v Bolgariji. Čeprav je bilo njegovo stanje stabilno, zdravniki niso želeli ničesar prepustiti naključju.

