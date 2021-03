Daniele De Rossi v strokovnem štabu azzurrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji italijanski nogometni reprezentant in član zmagovite zasedbe s svetovnega prvenstva v Nemčiji 2006 Daniele De Rossi se je pridružil strokovnemu štabu selektorja Roberta Mancinija, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

Legendarni zvezni igralec Rome, ki je za italijansko izbrano vrsto odigral 117 tekem in dosegel 21 golov, se bo že na naslednji reprezentančni akciji pridružil Mancinijevemu strokovnemu štabu. V njem so poleg novinca De Rossija tudi Chicco Evani, Attilio Lombardo, Giulio Nuciari in Fausto Salsano.

"Ponosen in navdušen sem ob novi priložnosti v italijanski reprezentanci. Komaj čakam, da se vse skupaj začne," je med drugim za reprezentančno spletno stran dejal De Rossi, ki je bil na klubski sceni kar 18 let zvest dresu Rome, v sezoni 2019/20 pa je odigral tudi pet tekem za argentinskega nogometnega velikana Boco Juniors.

De Rossi je na četrtem mestu po številu odigranih tekem v italijanski reprezentanci. Več nastopov imajo le Gianluigi Buffon (176), Fabio Cannavaro (136) in Paolo Maldini (126).

Italija se bo v uvodu kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju 2022 pomerila s Severno Irsko (25. marec), Bolgarijo (28. marec) in Litvo (31. marec).