"Izvidi so spet precej slabi," je povedal v pogovoru za Sportske novosti. "Zdravnikom je sicer na treh mestih uspelo odstraniti metastaze, a rak se je medtem že preselil na kosti, razširil na rebra in medenico," je razkril 86-letni Miroslav Ćiro Blažević, ki se že tretjič bori z rakom.

Foto: Getty Images Kljub težkemu položaju smisla za humor in odmevne izjave še vedno ni izgubil.

"Že dlje časa ni med nami Tomislava Ivića, niti Đalme Markovića, Otta Barića in Vlatka Markovića, niti precej mlajšega Cice Kranjčarja. Poslovili so se nogometni in trenerski geniji, ne morem samo jaz ostati za seme," se je pošalil nekdanji nogometni selektor Hrvaške, Švice, Irana in Kitajske.

Želi si slovo brez bolečin

"S položajem sem se sprijaznil, želim si samo to, da bi se poslovil brez bolečin. Od nekdaj imam strašno nizek prag tolerance za bolečino," je dodal Blažević, ki je prejšnjo nedeljo, tako kot večina hrvaške športne javnosti, spremljal ključno tekmo Hrvatov za uvrstitev na svetovno prvenstvo v Katarju prihodnje leto.

"Predstavljaj si me, izkušenega trenerja, kako se tresem kot 18-letnik," je bil tako kot vedno slikovit hrvaški trener, ki je kot selektor pospremil enega največjih uspehov hrvaške nogometne reprezentance, bron na svetovnem prvenstvu leta 1998.

Dvajset let pozneje je njegov uspeh nadgradil njegov nekdanji pomočnik, danes selektor kockastih Zlatko Dalić, ki je hrvaško reprezentanco v Rusiji popeljal do naslova svetovnih podprvakov.

Blažević nikoli ni skrival, kako ponosen je na svojega nekdanjega pomočnika. "Nekaj pa sem ga le naučil v tistih dveh letih, ko je bil moj pomočnik, zdaj lahko samo spremljam, kako piše zgodovino. Za učitelja ni večjega zadovoljstva kot to, da ga učenec prekosi," je še polaskal Daliću, ki je po njegovem mnenju pokazal veliko poguma, ko je v reprezentanci izpeljal menjavo generacije in v A-ekipo vpeljal več mlajših igralcev.

Legendarni Blažević verjame, da bo Hrvaška tudi v Katarju dosegla nov odmeven rezultat.