Na Hrvaškem lažna osmrtnica za trenerja Ćira Blaževića

Blažević je podprl predvolilno kampanjo SDSS ter v kratkem video spotu med drugim dejal, da so "vsi ljudje enaki". Njegova naklonjenost SDSS je očitno razjezila del nestrpne hrvaške javnosti, čeprav je "trener vseh trenerjev" znan kot goreč privrženec vladajoče HDZ in pokojnega hrvaškega predsednika Franja Tuđmana.

Za lažno informacijo o smrti priljubljenega Ćira je najbolj odgovorna revizionistična stran na Facebooku Mit o Jugoslaviji, je poročal hrvaški portal faktograf.hr, ki med drugim spremlja tudi objave lažnih novic v hrvaškem medijskem prostoru.

V lažni osmrtnici je zapisano, da je Blažević umrl 15. maja, ko je bila objavljena informacija o njegovrm sodelovanju v kampanji SDSS. Napovedali so, da bo pogreb v soboto na zagrebškem pokopališču Mirogoj.

Danes 84-letni hrvaški trener je vrhunec doživel na svetovnem prvenstvu 1998 v Franciji, kjer je Hrvaško popeljal do brona. Foto: Getty Images

Na osmrtnici so kot žalujoči omenjeni predsednik SDSS in poslanec Milorad Pupovac, predsednika hrvaške vlade in sabora Andrej Plenković in Gordan Jandroković. Med drugim so Plenkoviću dodali slabšalni vzdevek Anemični, Jandrokoviću pa Njonjo.

Osmrtnica je zmedla uporabnike hrvaških družbenih omrežij, a se je Blažević danes oglasil za Radio Svobodna Evropa. Kot so objavili na njihovi spletni strani, je Blažević povedal, da "ni niti za sekundo podvomil", ali naj podpre SDSS, ko ga je Pupovac vprašal za udeležbo v kampanji. Pojasnil je, da se počuti kot Evropejec, ki ima rad ljudi in ga jezijo delitve v hrvaški družbi. Kot je dodal, je solidaren s Pupovcem, ki je tarča vrste sovražnih napadov.

SDSS je svojo kampanjo za evropske volitve začela z objavo jumbo plakatov, na katerih so vprašali, ali vedo, kako je biti Srb na Hrvaškem. Ob tem so Srb napisali v cirilici. Vrsto plakatov so v več hrvaških mestih uničili s šovinističnimi in ustaškimi napisi, ki so med drugim pozivali tudi k umoru srbskih otrok.