68 odstotkov glasov za Laporto, ki ostaja predsednik Barcelone do leta 2031

Španski poslovnež in politik Joan Laporta ostaja na čelu Barcelone, potem ko je na nedeljskih volitvah članov kluba prejel 68 odstotkov glasov. Laporta bo 1. julija letos začel četrti mandat na čelu katalonskega velikana.

Joan Laporta je med skupno 48.303 oddanimi glasovnicami članov kluba prejel 68,18 odstotka glasov, njegov protikandidat Victor Font pa 29,78 odstotka. Nekaj več kot dva odstotka glasovnic je bilo praznih.

Triinšestdesetletnik, po izobrazbi pravnik s polnim imenom Joan Laporta i Estruch, je bil prvič na čelu kluba, ki združuje več različnih športnih panog, med njimi tudi košarko in rokomet, med letoma 2003 in 2010, ko ga je zamenjal Sandro Rosell.

Po politični karieri kot član katalonskega parlamenta med 2010 in 2012 se je kasneje vrnil na čelo Barcelone 7. marca 2021. Z mesta predsednika je odstopil februarja in vložil kandidaturo za ponovno izvolitev. Do 1. julija bo kot vršilec dolžnosti predsedniško vlogo opravljal Rafa Yuste.

V času zadnjega Laportovega mandata (od sezone 2020/21) je nogometna zasedba Barcelone osvojila dva naslova državnih prvakov ter dva pokalna, dobro ji v prvenstvu kaže tudi to sezono.

Košarkarska ekipa je bila dvakrat prvak Španije in dvakrat udeleženka zaključnega turnirja evrolige, rokometno moštvo pa je trikrat osvojilo ligo prvakov, v domačem prvenstvu pa nima prave konkurence že od leta 2013. Podobno uspešna je tudi ženska nogometna ekipa.

Celoten ustroj Barcelone ob mladinskih nogometnih selekcijah sestavljajo tudi njena kluba v futsalu in hokeju na rolerjih ter ekipe računalniških iger.

Naslednje volitve za mesto predsednika katalonskega velikana bodo leta 2031.

