Lamparda skoraj sezulo, ko je slišal za nagrajenca Fifine nagrade za fair play

Mednarodna nogometna zveza Fifa je nagrado za fair play potezo leta letos podelila moštvu Leeds United in trenerju Marcelu Bielsi. A vsi niso navdušeni. Nekdanji angleški reprezentant, zdajšnji trener Chelseaja, Frank Lampard je bil šokiran in je označil odločitev za čudno po aferi, ki je januarja pretresla angleški nogomet.

Lampard, ki je letos julija postal glavni trener angleškega nogometnega velikana iz Londona, je v minuli sezoni vodil angleško drugoligaško moštvo Derby County. In na klopi drugoligaša je bil priča dogodkom, ki se v nogometu ne bi smeli zgoditi.

"Najprej sem se nasmehnil in se vprašal, kdo glasuje za te nagrade," je za angleške medije dejal Lampard, ki je spomnil na vohunsko nogometno afero Spygate, v katero je bil vpleten prejemnik Fifine nagrade za pošteno igro Bielsa.

Gre za afero o vohunjenju na treningih ostalih ekip, po tem, ko je Bielsa priznal, da ima ljudi, ki si ogledajo treninge vsakega nasprotnika.

Bielsa priznal vohunjenje

Nekdanji argentinski selektor je v začetku leta priznal, da je na trening takratne Lampardove ekipe poslal nekoga, ki je vohunil za informacijami. Zaradi nepoštene prakse je vodstvo lige Leeds kaznovalo s plačilom globe v višini 200.000 funtov (225.000 evrov).

"To, kar se je zgodilo, je bilo dokumentirano, prejeli so kazen in zaradi tega so se nekoliko spremenila pravila. Zato sem prepričan, da je neprimerno, da so nato po takšni zadevi prejeli nagrado za fair play. Najprej sem pomislil, da gre pri vsem skupaj za nekakšno ironijo," je dejal Lampard.

"Res je čudno, da so iz vsega tega prišli kot zmagovalci. Mislim, da smo vsi pomislili isto, resnično, kajti Spygate je zelo odmeval," je še dejal.

Letošnjo Fifino nagrado za fair play sta prejela ekipa in njen trener, ki je svojim varovancem na tekmi proti Aston Villi naročil, naj prejmejo zadetek in tako izničijo prednost, do katere naj bi pred tem prišli na nedopusten oziroma nečasten način.

"Seveda je bilo pravilno, da so Villi dali priložnost, da je zadela, da so vzpostavili ravnotežje po dohodkih, ki so se zgodili," je še ocenil Lampard.