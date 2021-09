"Lahko se pritožujemo, lahko pa delamo"

Pique verjame, da so pred Barco boljši dnevi, in poziva navijače, da bo z njihovo podporo vse lažje.

Pique verjame, da so pred Barco boljši dnevi, in poziva navijače, da bo z njihovo podporo vse lažje. Foto: Guliverimage

Gerard Pique že dalj časa velja za nogometaša brez dlake na jeziku in nič drugače ni bilo po včerajšnji novi slabi izdaji Barcelone v domačem prvenstvu in zgolj remiju s palčkom Cadizom.

Po že tretji zaporedni tekmi, na kateri Kataloncem ni uspelo zmagati, se je ponovno oglasil steber Blaugrane in za priznani španski športni časnik Marca dejal: "Smo v položaju, ki ga nismo vajeni. Barcelona se ukvarja s težavami, spremembo predsednika in menjavami trenerjev. Vsi skupaj pa se moramo potruditi, da zagotovimo mir."

Ozrl se je tudi na trenutno težek rezultatski položaj kluba: "Vsi si želimo zmagovati. Lahko se pritožujemo, ker nam ne gre, ali pa se s tem spopademo in delamo. Igralci smo namreč tu, da delamo. Vsi smo na istem, tako igralci kot predsednik, trener in drugi. Ne moremo nadzorovati, kaj se dogaja okoli nas, in ne smemo razmišljati o tem."

Proti Cadizu se Katalonci ponovno niso proslavili. Foto: Reuters

"Dresa Barcelone ne nosim, da bi bil drugi ali tretji"

Nekaj besed je namenil tudi privržencem ponosa Katalonije, ki so bili po zadnjih neuspehih razumljivo nejevoljni, in poudaril, kaj si želijo igralci, predvsem pa on sam: "Dresa Barcelone ne nosim, da bi bil drugi ali tretji. Tu sem, da se borim za lovorike. Včasih pa se je treba spopasti tudi s takimi trenutki in ravno takrat moramo čutiti, da so navijači še vedno z nami. Zato tudi verjamem, da bomo kljub takemu začetku sezone konkurenčni. Imamo dovolj volje in želje. Potrebujemo pa seveda navijače. Ravno z njihovo pomočjo se lahko vrnemo."