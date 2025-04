Benjamin Šeško rešuje sezono, Löw ga ne bo vodil dolgo

Danes bo znan prvi finalist nemškega pokalnega tekmovanja. Tretjeligaš Arminia, za katerega je pred leti nastopal tudi Andraž Šporar, bo gostil prvaka Bayerja, ki v tej sezoni brani dvojno nemško krono. V sredo se bosta pomerila Stuttgart in RB Leipzig, bogata nemška kluba, ki sta razočarala v ligaškem delu lige prvakov. Benjamin Šeško in Kevin Kampl bosta lovila zadnjo priložnost, da bi sezono končala z lovoriko. Madžar Zsolt Löw, ki je nedavno vskočil na trenerski položaj namesto Marca Roseja, ju bo vodil le do konca sezone.

V ligi prvakov se mlademu slovenskemu napadalcu Benjaminu Šešku ni izšlo po načrtih, v prvenstvu si je priigral visok zaostanek za vodilnim Bayernom, ta po sobotnem porazu v Mönchengladbachu (0:1) znaša že 23 točk, rdeči biki pa so na "zgolj" šestem mestu, v pokalu pa se RB Leipzigu obeta idealna priložnost za osvojitev lovorike. V polfinalu bo gostoval v Stuttgartu, ki pogreša zmago že šest tekem, v finalu pokala pa je nazadnje igral leta 2013.

Kampl vprašljiv za nastop, Madžar odhaja po koncu sezone

Kevin Kampl je z Leipzigom že osvajal pokalno lovoriko. Foto: Ana Kovač Stuttgart vodi Sebastian Hoeness, ki ga začasni trener Leipziga Zsolt Löw pozna zelo dobro. "Skupaj sva igrala pri Hoffenheimu ter delovala v isti zgradbi, ko sem bil trener mlajših selekcij pri RB Leipzigu," je pojasnil Madžar, ki bo prvič vodil Leipzig ravno proti nekdanjemu soigralcu in sodelavcu.

Zaradi poškodb bo pogrešal kar nekaj pomembnih igralcev. Manjkali bodo Benjamin Henrichs, Antonio Nusa, Assan Ouédraogo in Xaver Schlager, nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl, ki je zaradi bolečin v trebuhu preskočil zadnjo prvenstveno tekmo, pa je vprašljiv za nastop. V ekipo se vrača izkušeni vratar Peter Gulacsi, v napadu pa bo še kako motiviran Benjamin Šeško, saj ni zatresel mreže tekmeca že vse od 26. februarja.

Zsolt Löw je pridobival trenerske izkušnje kot pomočnik številnim znanim strategom. Nazadnje je deloval skupaj s Thomasom Tuchlom pri Bayernu. Foto: Reuters

Začasni trener Löw, ki je prišel na pomoč Leipzigu iz matične nogometne organizacije pri Red Bullu, kjer skupaj z Jürgenom Kloppom skrbi za razvoj klubov, je že naznanil, da bo klubu pomagal le sedem tednov, nato pa se vrača na prejšnje delovno mesto. Madžar je pri Red Bullu zadolžen za nadzor in razvoj klubov, ki so v lasti podjetja, od januarja pa tam nosi tudi naziv vodje razvojne službe. Uprava kluba od njega pričakuje, da bo klub v bundesligi popeljal do vnovičnega nastopa v ligi prvakov, želja pa je tudi pokalni naslov v Nemčiji, s katerim bi klub dokončno rešil sezono. "Zame so ti cilji velik izziv, a tudi priznanje, saj mi pri tem zaupajo Jürgen Klopp, Oliver Mintzlaff, Marcel Schäfer in Mario Gomez," je še dejal Löw in naštel partnerje, s katerimi sodeluje v matični službi.

