Hiroki Ito, ki je v Bayern prestopil konec lanske sezone iz Stuttgarta, se je kmalu po selitvi že ubadal s podobno poškodbo, zaradi katere je bil odsoten vse do februarja. Metatarzalni zlom stopala je sicer utrpel na zadnji prvenstveni tekmi proti St. Pauliju (3:2), na kateri je v igro vstopil v 58. minuti, a jo je moral nato zapustiti v 89. minuti.

"Novica, da je Hiroki znova težje poškodovan, je za vse na zelo težka. Že tako se je vračal po nekajmesečni rehabilitaciji, a bo zdaj spet odsoten dalj časa. Lahko si samo predstavljate, kaj trenutno doživlja," je nevšečnosti japonskega branilca opisal športni direktor Bayerna Max Eberl in poudaril, da ima Japonec pri soočanju s tegobami vso podporo ter dejal, da se že veseli njegovega povratka na nogometna igrišča.

Izmed branilcev se s poškodbama kolena soočata tudi Davies, ki je poškodbo staknil na reprezentančni akciji in Upamecano. Brez težav ni niti vratar Manuel Neuer. "Zdaj bomo morali uporabiti res vse igralce z namenom, da bomo lahko dosegli zastavljene cilje," je o nezavidljivem zdravstvenem kartonu moštva povedal Eberl.

Številne zdravstvene težave bi tako lahko Bayernu precej otežile pot do osvojitve naslova v bundesligi in nadaljnje tekmovanje v ligi prvakov. Kot še poroča dpa, se tako zdi vse bolj verjetno, da bodo morali ključne obrambne naloge prevzeti zvezni igralci oziroma defenzivni vezisti, kot so Eric Dier, Konrad Laimer, Min jae Kim in Raphael Guerreiro.