Lahko predsednik Fife pomaga kaznovanemu kapetanu Peruja?

Kapetan perujske nogometne reprezentance Paolo Guerrero se bo sestal s predsednikom Mednarodne nogometne zveze Fife Giannijem Infantinom glede dopinške kazni, ki mu preprečuje nastop na bližnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji. Mednarodno razsodišče za šport (Cas) je minuli ponedeljek Guerreru podaljšalo suspenz na 14 mesecev.

Kapetana Paola Guerrera bo na sestanku pri Gianniju Infantinu spremljal tudi predsednik perujske nogometne zveze Edwin Oviedo, nogometaš pa ima tudi podporo Mednarodnega sindikata nogometašev FIFProja. Iz FIFProja so sporočili, da je 14-mesečna kazen za Guerrera "nepoštena in nesorazmerna s prekrškom", zato so tudi predstavniki mednarodnega sindikata že zaprosili za sestanek s Fifo, kjer bodo podprli Guerrera v zadnjem boju za nastop na mundialu.

Guerrero je padel na dopinškem testu 5. oktobra lani po kvalifikacijski tekmi z Argentino (0:0), kjer so v njegovem vzorcu odkrili vsebnost kokaina. Tega je zaužil nevede s pitjem čaja, ki je vseboval tudi liste koke. Najprej je Fifa napadalcu prepovedala nastopanje za 30 dni, potem za eno leto, a je prizivna komisija Fife kazen kmalu zatem prepolovila. Gurrero je nato Cas zaprosil za odpravo kazni, Svetovna protidopinška agencija (Wada) pa je zahtevala daljšo kazen.

Cas je na zaslišanju 3. maja sicer ugotovil, da nogometaš z zaužitjem čaja ni želel povečati svojih sposobnosti na igrišču in skušal priti do konkurenčne prednosti, a da je bil malomaren. Za malomarnost je 34-letnemu nogometašu nato izrekel 14-mesečni suspenz.

Kapetan Guerrero je zelo priljubljen pri navijačih. Foto: Reuters

Pri FIFProju so še sporočili, da gre za očiten primer, kako "protidopinški kodeks Wade lahko vodi do neprimernih kazni, še posebej, ker je tudi Cas ugotovil, da nogometaš ni želel goljufati".

Peru se je prvič po 36 letih uvrstil na svetovno prvenstvo, v Rusiji bo nastopal v skupini s Francijo, Dansko in Avstralijo.