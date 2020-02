Podvig Slovencev v zadnjih minutah, ki pa ni bil dovolj

Po porazih proti Češki in Kazahstanu so imeli oslabljeni Slovenci nekaj možnosti za osvojitev eno od prvih dveh mest. Romune bi morali premagati za vsaj dva zadetka, ob tem pa upati na to, da bo Kazahstan ostal praznih rok proti Čehom. Že pred tekmo med domačini turnirja in Kazahstanci pa je jasno, da varovancem Andreja Dobovičnika ni uspelo. Proti Romunom so namreč remizirali s 4:4 in izgubili upanje o debitantskem nastopu na svetovnih prvenstvih v futsalu.

Kvalifikacije za SP 2020: Nedelja, 2. februar:

Češka : Slovenija 3:1 (2:0)

1:0 Holy (10.), 2:0 Vnuk (19.), 3:1 Fideršek (35.), 3:1 Koudelka (38./6m)



Kazahstan : Romunija 1:3 (0:1) Ponedeljek, 3. februar:

Češka : Romunija 4:0 (1:0)



Slovenija : Kazahstan 3:4 (0:1)

0:1 Akbalikov (18.), 1:1 Fideršek (28.), 2:1 Fetić (31.), 2:2 Douglas Junior (32.), 3:2: Čujec (34.), 3:3 Leo (38.), 3:4 Tursagulov (40.) Sreda, 5. februar:

Romunija : Slovenija 4:4 (2:1)

Matei 11., 19., 28., Tonita 38.; Čeh 17., Čujec 38., Hozjan 40., Turk 40.



Kazahstan – Češka (18.00)



Lestvica: 1. Češka 2 tekmi - 6 točk

2. Romunija 3 - 4

3. Kazahstan 2 - 3

4. Slovenija 3 - 1