Dobovičnikovi izbranci na Češko po glavno nagrado

Slovenska reprezentanca v futsalu se bo od nedelje naprej v Brnu potegovala za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v Litvi. Njeni tekmeci bodo gostiteljica Češka, Kazahstan in Romunija. Cilj Slovencev, ki so se na Češko odpravili danes, je osvojitev enega od prvih dveh mest na turnirju skupine D.

Slovenija bo najprej v nedeljo igrala z domačini, v ponedeljek s Kazahstanom, v sredo pa še z Romunijo. Na SP se bo s tega turnirja prebil le zmagovalec skupine, drugouvrščenega pa čakajo dodatne kvalifikacije.

Kot je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju pojasnil selektor Andrej Dobovičnik, na seznamu potnikov za Češko ni večjih presenečenj. "Veliko je prekaljenih borcev, ki so odigrali že veliko kvalifikacijskih tekem in so v dobri formi," je uvodoma dejal selektor.

A hkrati je dodal, da je v zadnjem trenutku zaradi zdravstvenih težav odpadel "pivot" Denis Totošković. "Tako bomo šli na Češko z igralcem manj," je pojasnil Dobovičnik.

Ta bo v Brno peljal Mateja Fiderška, Igorja Osredkarja, Jeremyja Bukovca, Nejca Hozjana, Roka Mordeja, Alena Fetića, Tea Turka, Klemna Duščaka, Kristjana Čujca, Žigo Čeha, Damirja Puškarja, Žana Korena in Tjaža Lovrenčiča.

Kapetan Osredkar: Kakovost imamo, ne glede na vse težave

Igor Osredkar je izpostavil visoke cilje pred odhodom na Češko. Foto: Matic Ritonja / Sportida Kljub Totoškovićevi odsotnosti pa cilji ostajajo isti. "Znani smo po tem, da vedno damo maksimum. Smo športniki, stremimo k najboljšim rezultatom. Gremo pokazat dobre igre in poskusit osvojiti eno od prvih dveh mest. Kakovost imamo, ne glede na vse težave. Če ne bo dodatnih težav, bomo v igri za prvo mesto," je dejal izkušeni kapetan Osredkar.

Tudi Dobovičnik je izpostavil, da imajo velike ambicije na Češkem, čeprav izbrana vrsta ni bila veliko skupaj v zadnjem obdobju. "Zdaj imamo težave na mestu pivota, ki je zdaj prazno in bomo morali improvizirati. A so fantje večkrat pokazali, da stisnejo takrat, ko je najbolj potrebno, in tudi tokrat bo treba," meni selektor, ki ima na voljo okostje ekipe iz Dobovca ter tudi igralce iz hrvaške in italijanske lige.

Ta poudarja, da je skupina zelo izenačena in je tako nehvaležno karkoli napovedovati. Kazahstan in Romunijo so Slovenci deloma spoznali že na evropskem prvenstvu 2018 v Ljubljani, kjer je prvi osvojil četrto, Romunija pa zadnje, 12. mesto. Slovenija je bila peta.

Kazahstanci z letečim vratarjem Higuito

Osredkar je prejšnji mesec proslavil jubilej v slovenskem dresu. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Tokrat pa bo pomembna že prva tekma s Češko, ki tako kot preostale v skupini spada med 20 najboljših na svetu. "Skozi zgodovino smo s Čehi zelo izenačeni, a smo jih tudi že premagali. Tudi zdaj si jih želimo, ker z zmago na prvi tekmi ostaneš v igri do konca turnirja. Kazahstanci so s svojim letečim vratarjem Higuito prvi favoriti, tudi z Romuni pa smo se večkrat pomerili. Analizirali smo jih, a podrobneje jih bomo ob koncu turnirja, saj z njimi igramo nazadnje. Po brazilsko obarvanih okrepitvah pa so podobne kakovosti kot preostale tri ekipe."

Slovenska reprezentanca se sicer sedmič bori za nastop na SP. Do zdaj je bila nenehno neuspešna. Prvič je poskusila leta 1995 v kvalifikacijah v Belgiji, zadnjič pa klonila na zadnji stopnici, ko jo je bila leta 2016 od slovenske vrste v dveh tekmah boljša Španija.

V kvalifikacijah za svetovna prvenstva ima Slovenija odigranih 32 tekem, od tega 18 zmag, tri remije in 11 porazov. Tokratni lov na svetovno prvenstvo je Slovenija uspešno začela že v prvi fazi kvalifikacij, ko je slavila v močni skupini v Severni Makedoniji.