Brez težav: Slovenci razbili Severne Makedonce

Čeprav so bili Slovenci že od vsega začetka tisti, ki so narekovali ritem, so prvi zadetek dosegli domači. Zadel je Adrijan Micevski, a le pet minut pozneje je slovensko izbrano vrsto priključil kapetan Igor Osredkar, ki si tako na najlepši način polepšal jubilejni 150. nastop z dresom s slovenskim grbom.

Po izenačujočem zadetku je le nekaj sekund pozneje zadel že Nik Zajc in Slovenijo popeljal v vodstvo, ki ga ni več izpustila iz rok. Na koncu so po zadetkih še Kristjana Čujca, Mateja Fiderška in dveh zadetkih Žige Čeha s kazenskega strela Slovenci zmagali s kar 6:1 in se z eno nogo že uvrstili v nadaljevanje kvalifikacij. V petek se bodo Slovenci pomerili z Ukrajino, ki je bila na prvi tekmi turnirja s 7:1 boljša od Kosova.

Napredujeta dve reprezentanci

V zadnji del kvalifikacij potujeta prva in druga ekipa skupine, tretja in četrta pa v dodatne kvalifikacije za Euro 2022. Svetovno prvenstvo, na katerem Slovenija še ni igrala, bo prihodnje leto v Litvi, iz Evrope se bo na SP 2020 uvrstilo šest reprezentance.

Slovenija na kvalifikacijah: Igor Osredkar (Novo Vrijeme Makarska HRV), Matej Fideršek (Novo Vrijeme Makarska HRV), Nejc Hozjan (Futsal Coba ITA), Teo Turk (Dobovec Pivovarna Kozel), Damir Puškar (Dobovec Pivovarna Kozel), Rok Mordej (Dobovec Pivovarna Kozel), Alen Fetić (Dobovec Pivovarna Kozel), Klemen Duščak (Dobovec Pivovarna Kozel), Kristjan Čujec (Dobovec Pivovarna Kozel), Žiga Čeh (Dobovec Pivovarna Kozel), Nik Zajc (Pordenone Calcio ITA), Tjaž Lovrenčič (US Saint Pagano ITA), Jeremy Bukovec (AS Buldog TNT Lucrezia ITA) in Žan Koren (KMN Oplast Kobarid).