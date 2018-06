Slovenke priznale premoč Islandkam, ki so skočile na vrh

Izbranke Boruta Jarca so pred štirimi dnevi zanesljivo slavile na Ferskih otokih s 4:0, potem ko je dva gola dosegla Mateja Zver, po enega pa Lara Ivanuša in Lara Prašnikar.

Na današnji veliko zahtevnejši tekmi je Jarc v začetno postavo uvrstil Zalo Meršnik, Saro Agrež, Kajo Korošec, Kristino Erman, Matejo Zver, Dominiko Čonč, Laro Prašnikar, Laro Ivanuša, Špelo Kolbl in Kajo Eržen. Njegove varovanke so bile v prvem polčasu povsem enakovredne favoriziranim gostiteljicam, po obetavnem prvem polčasu in neodločenemu izidu pa so v drugem polčasu malenkostno popustile in prejele dva gola. V črno jih je zavila Glodis Viggosdottir, ki je zadela v 55. in 68. minuti, po tej zmagi pa so se Islandke prebile na prvo mesto v kvalifikacijski skupini 5.

Na SP, ki bo 7. junijem in 7. julijem prihodnje leto v Franciji, se bodo iz skupinskega dela evropskih kvalifikacij uvrstile zmagovalke sedmih skupin, štiri najboljše drugouvrščene ekipe pa bodo igrale v dodatnih kvalifikacijah.

Doslej so si nastop na sklepnem turnirju zagotovile Francija, Kitajska, Tajska, Avstralija, Japonska, Južna Koreja, Brazilija, Čile, Španija in Italija.

Kvalifikacije za SP Islandija : Slovenija 2:0 (0:0)

Viggosdottir 55., 68.

Lestvica, skupina 5 Islandija 6 tekem – 16 točk Nemčija 6 – 15 Češka 5 – 7 Slovenija 7 – 6 Ferski otoki 6 – 0