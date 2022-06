Wales ali Ukrajina? Večina sveta bo navijala za Ukrajince.

Danes bo znan še zadnji, 13. evropski udeleženec letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu v Katarju. Za zadnjo vstopnico se bosta pomerila Wales in Ukrajina. Valižani so v polfinalu konec marca premagali Avstrijo, Ukrajinci, ki se soočajo z ogromnim stresom, saj v njihovi domovini divja vojna, pa so v sredo preskočili polfinalno oviro v dodatnih kvalifikacijah na Škotskem.

Ukrajinci, katerim bi zaradi vojnih grozot, ki se dogajajo v njihovi deželi, privoščila nastop na SP 2022 večina sveta, bi morali polfinalno tekmo odigrati že marca, a so jo zaradi ruskega vojaškega napada na Ukrajino prestavili. Ukrajinska nogometna reprezentanca je sicer pred odločilnima tekmama kvalifikacij za SP 2022, ki bo konec leta v Katarju, našla zatočišče tudi v Sloveniji, Glavnino priprav so namreč opravili na Brdu pri Kranju.

Andrij Jarmolenko je v Glasgowu popeljal Ukrajino v vodstvo. Foto: Reuters Škoti so v polfinalni tekmi premagali Škotsko v Glasgowu s 3:1, tudi tokrat pa bodo imeli opravka z otoškim tekmecem. V Cardiffu se bodo spopadli z Walesom.

''Zavedamo se, da si večina sveta želi napredovanja Ukrajine,'' sporoča Robert Page, ki na selektorskem stolčku nadomešča Ryana Giggsa. Danes bo napadal zgodovinski podvig, saj niso Valižani zaigrali na največjem nogometnem tekmovanju že 64 let (od SP 1958).

Dodatne kvalifikacije za SP 2022 (Evropa): Polfinale:

Sreda, 1. junij, Glasgow:

Škotska : Ukrajina 1:3 (0:1)

McGregor 79.; Jarmolenko 33., Jaremčuk 52., Dovbik 95. Finale:

Nedelja, 5. junij, Cardiff:

18.00 Wales - Ukrajina

Finale dodatnih kvalifikacij za Evropo bo v Cardiffu. Zmagovalec se bo kot zadnja ekipa še uvrstil na svetovno prvenstvo v Katar. Če bi to uspelo Walesu, bi bila to zanj sploh prva uvrstitev na mundial po daljnem letu 1958. Zmagovalec so bo v skupini B pomeril z Anglijo, Iranom in ZDA.