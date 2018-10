Konec ljubezni med Messijem in trenerjem Barcelone?

Kaj se dogaja z Barcelono? Še pred kratkim sta se na Camp Nouu cedila med in mleko. Katalonci so v sezono vstopili zmagovalno. Osvojili so španski superpokal (zmaga nad Sevillo z 2:1), v uvodnih štirih nastopih v španskem prvenstvu osvojili maksimalnih 12 točk z razliko v zadetkih 14:3, navdušili pa tudi v uvodnem srečanju lige prvakov, kjer so na krilih trikratnega strelca Lionela Messija odpravili PSV Eindhoven s 4:0. To pa je bila tudi zadnja zmaga.

Katalonski velikan jo pogreša že dva tedna. Odigral je tri tekme proti tekmecem, ki na papirju ne bi smeli predstavljati prevelikih težav, tudi zato, ker so dve tekmi od teh igrali na domačem Camp Nouu, a so osvojili le pičli dve točki (remi proti Gironi in Athleticu, poraz pri Leganesu). Dovolj, da so španski mediji namignili na rezultatsko krizo, ki se je naselila v prestolnico Katalonije. Barcelona je sicer res še vedno na vodilnem položaju španskega prvenstva, a jo je madridski Real dohitel po točkah, Sevilla zaostaja le eno, Oblakov Atletico in Betis pa dve, tako da je pri vrhu zaznati veliko gnečo.

Valverde prevzel odgovornost

Messi je v igro vstopil v 55. minuti namesto Čilenca Artura Vidala. Foto: Reuters V soboto je Barcelona doma stežka prišla do točke proti Athleticu iz Bilbaa. Ni manjkalo dosti, pa bi Katalonci objokovali prvi poraz v tej sezoni. Baski so vodili do 84. minute, nato pa je rezervist Munir El Haddadi le izenačil na 1:1. Podal mu je kapetan Lionel Messi, ki pa je presenetljivo vstopil v igro šele v 55. minuti.

Dvoboja sploh ni začel v udarni enajsterici, kar je presenetilo nogometni svet. "Ko sem videl začetno enajsterico, sem bil zelo presenečen," je po dvoboju priznal strateg Athletica Eduardo Berizzo.

Trener Ernesto Valverde, ki se po zadnjem neuspešnem nizu spopada z nezadovoljstvom in pomisleki navijačev Barcelone, je po tekmi pojasnil, da prevzema vso odgovornost za nenavadno potezo.

"Sam sem postavil Messija na klop, prevzemam odgovornost. To sem storil zato, ker je imel štiri tekme v desetih dneh in ga je dobro, to velja tudi za Sergia Busquetsa, spočiti pred obračunom lige prvakov. Vem, da sem s to potezo tvegal, a sem verjel, da imamo na voljo ekipo, ki to dopušča. Če bi premagali Athletic, me o tem ne bi spraševali," je po nepričakovanem remiju z Athleticom, svojim nekdanjim klubom, ki ga je vodil kar štiri leta, povedal Valverde.

Ernesto Valverde je v prejšnji sezoni popeljal Barcelono do dvojne španske krone, Lionel Messi pa je bil najboljši strelec la lige. Foto: Reuters

"Navijači imajo pravico do svojega mnenja, sam pa vedno razmišljam o tem, kaj je najboljše za mojo ekipo." Messija je poslal v igro, ker je bila Barcelona v težavah. Od 41. minute je zaostajala z 0:1, na koncu pa tudi s pomočjo podaje Argentinca osvojila vsaj točko.

Si Messi prizadeva za prihod Blanca?

Laurent Blanc po PSG, ki ga je vodil do leta 2016, čaka na nov trenerski posel. Foto: Reuters Po novem spodrsljaju se je v središču pozornosti znašel odnos med Messijem in Valverdejem. Španska revija Don Balon, ki na Pirenejskem polotoku ne spada ravno med najzanesljivejše vire podatkov, je dvignila veliko prahu z objavo, da je Messi sedel na klopi zaradi kazni. Trener naj bi ga kaznoval, ker je najboljši strelec prejšnji teden po bolečem porazu z Leganesom (1:2) odpovedal prisotnost na klubski večerji.

Stvar je šla celo tako daleč, da omenjeni medij poroča o tem, kako se Messi trudi, da bi zamenjali trenerja. Kapetan Barcelone naj bi si prizadeval, da bi se na vroči stolček na Camp Nouu usedel Laurent Blanc. Nekdanji francoski zvezdnik, ki je v bogati karieri igral tudi v dresu Barcelone, je nazadnje vodil PSG, zdaj pa je že dve leti brez trenerskega izziva.

Kapetan ni zadovoljen z obrambo

Kakorkoli že, Messi po tekmi z Athleticom ni hotel govoriti o trenerju, ampak predvsem o igri Barcelone. "Jezni smo zaradi zadnjih rezultatov. Moramo biti boljši v obrambi. Ne smemo si privoščiti, da prejemamo zadetke na vsaki tekmi. V prejšnji sezoni so tekmeci težje dosegali zadetke proti nam. Zdaj nas čaka zahtevno gostovanje v sredo. Pomerili se bomo z zelo močnim tekmecem. Moramo popraviti kar nekaj stvari, hkrati pa ostati mirni," je poudaril 31-letni napadalec, ki v članski ekipi Barcelone igra že 15. sezono. V tej sezoni je v vseh tekmovanjih dosegel že osem golov.

Messi v tej sezoni, ko pri Kataloncih ni več Andresa Inieste, nosi kapetanski trak Barcelone. Foto: Reuters

V taboru Barcelone do zadnjih neuspehov niso ravnodušni, saj se zavedajo, da je pred ekipo zelo naporen oktober. Ponuja pet tekem z zelo zahtevnimi tekmeci. Najprej bodo v sredo na Wembleyju v ligi prvakov gostovali pri Tottenhamu, nato potujejo na bližnji derbi na Mestallo k Valencii, 20. oktobra na Camp Nou prihaja v zadnjem času zelo razigrana Sevilla, štiri dni pozneje pa še Handanovićev Inter, ki mu gre v serie A vedno bolje. Tisto najslajše, kar ponuja pester oktobrski spored, pa sledi na koncu. Veliki el clasico, španski spopad vseh spopadov, ko se bosta 28. oktobra na Camp Nouu udarila Barcelona in Real.