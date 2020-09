Kovač eden od dveh okuženih z novim koronavirusom pri Monacu

Okužen naj bi bil tudi vratar Benjamin Lecomte. Monaco je novico o sumu na okužbi z novim koronavirusom sporočil po petkovi pripravljalni tekmi z moštvom iz Nice, ki se je Kovač in Lecomte nista udeležila.

Iz kluba so dodali, da omenjeni osebi ne kažeta znakov okužbe in se dobro počutita. Po pravilniku lige in navodilih francoskih oblasti so oba že izolirali od preostanka moštva.

Za nogometne tekme v Franciji na najvišji ravni velja pravilo vodstva lige, da lahko moštvo ligaške in pokalne tekme odigra ob največ treh pozitivnih primerih covida-19.

Naslednji obračun v francoskem prvenstvu Monaco čaka 13. septembra proti Nantesu.