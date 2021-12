Žreb z napako. Kaj bo ukrenila Uefa?

Danes bo na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) zelo pestro. Potekali bodo kar trije žrebi. Po ligi prvakov in ligi Europa bodo ob 14. uri zaplesale tudi kroglice z udeleženci play-offa za osmino finala konferenčne lige, v kateri je v skupinskem delu nastopil tudi slovenski prvak Mura in končal tekmovanje s tremi točkami, še zdaj pa ni jasno, kdo je v tej skupini osvojil drugo mesto. V igri za naslov so še trije slovenski legionarji. To so Jasmin Kurtić (PAOK), Dejan Petrović (Rapid) in Miha Zajc (Fenerbahče).