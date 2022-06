Koper prvič po sedmih letih, Olimpija proti Kapunu?

Danes bo v Nyonu malce po 13. uri znova pestro tudi na žrebu konferenčne lige. Poleg Olimpije in Mure, ki sta v torek izvedeli imeni tekmecev v 1. krogu kvalifikacij, bo tokrat v bobnu tudi Koper. Slovenski pokalni zmagovalec bo evropsko sezono začel v 2. krogu kvalifikacij kot nenosilec, na žrebu pa bi lahko prejel tudi tako zahtevna tekmeca, kot sta švicarski Basel in belgijski Royal Antwerp! Morebitna tekmeca v 2. krogu bosta dobila tudi Olimpija in Mura.

Slovenske barve v kvalifikacijah za konferenčno ligo bosta v 1. krogu zastopali Olimpija in Mura. Žreb jima je namenil tekmeca iz Luksemburga (Differdange najprej prihaja v Ljubljano) in Moldavije (Sfintul bo najprej gostil Muro, nato gostoval v Murski Soboti), danes pa bodo zmaji in črno-beli izvedeli še ime novega tekmeca, če bodo uspešni na začetku evropske sezone.

Najtežja tekmeca Antwerp in Basel

Antwerp je lani igral v skupinskem delu evropske lige. Tako se je Radja Nainggolan veselil po zadetku proti poznejšemu zmagovalcu Eintrachtu. Foto: Reuters V 2. krogu kvalifikacij bo od slovenskih moštev zagotovo nastopil Koper. Primorci so si ta privilegij zagotovili s tem, da so osvojili slovenski pokal. V prvenstvu so zaostali le za Mariborom, ki bo evropsko sezono začel proti prvaku Belorusije, v Evropi pa bodo zaigrali prvič po sedmih letih. Nazadnje (2015) so izpadli proti splitskemu Hajduku. S kom bi se lahko pomerili letos?

Evropska nogometna zveza (Uefa) je pred žrebom skupino tekmecev skrčila na sedem kandidatov. Koper je uvrstila v predskupino 7, kjer ima vlogo nenosilca, tako da bi jo lahko dočakal tudi kateri izmed zelo zahtevnih tekmecev. To sta zagotovo Royal Antwerp iz Belgije, ki ga vodi Nizozemec Mark van Bommel, zanj pa igra tudi Belgijec Radja Nainggolan, ter švicarski Basel, nekdanji klub Andraža Šporarja s švicarskim trenerjem Alexandrom Freiem, zanj pa igra tudi Madžar Adam Szalai, ki je v torek sodeloval pri zgodovinski zmagi slovenskih sosedov v gosteh pri Angliji (4:0).

Drugi mogoči tekmeci Kopra so veliko bolj ugodni. To so zmagovalec 1. kroga Derry City (Irs)/Riga (Lat), Tre Fiori (SMa)/Fola Esch (Luk) in Vaduz (Lie).

Konferenčna liga, kvalifikacije, 2. krog (žreb): Podskupina 4:

Nosilci: Young Boys Bern (Švi), Flora (Est)/Seinäjoki (Fin), Rapid Dunaj (Avt), Osijek (Hrv), Olimpija (Slo)/Differdange (Luk)

Nenosilci: Lilleström (Nor), Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (Rom), Liepaja (Lat)/Gjilani (Kos), Lechia Gdansk (Pol)/Akademija Pandev (SMk), Kyzylzhar Petropavlovsk (Kaz) Podskupina 5:

Nosilci: Slavia Praga (Češ), Suduva (Lit), Spartak Trnava (Slk), Sfintul Gheorghe (Mol)/Mura (Slo), Budućnost (ČG)/Llapi (Kos)

Nenosilci: Viborg (Dan), Breidablik (Isl)/Santa Coloma (And), Larne (SIr)/St Joseph's (Gib), HB Torshavn (Fer)/Newtown (Wal), Saint Patrick's Athletic (Irs) Podskupina 7:

Nosilci: Derry City (Irs)/Riga (Lat), Royal Antwerp (Bel), Basel (Švi), Tre Fiori (SMa)/Fola Esch (Luk), Vaduz (Lie)

Nenosilci: Inter Turku (Fin)/Drita (Kos), Koper (Slo), Ružomberok (Slk)/Kauno Žalgiris (Lit), Magpies (Gib)/Crusaders (SIr), Borac Banja Luka (BiH)/B36 Torshavn (Fer) Omenjene so le podskupine z morebitno udeležbo slovenskih klubov.

S kom pa bi se lahko, če bosta preskočila uvodno evropsko oviro, v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo srečali Olimpija in Mura?

Ljubljančan Nik Kapun se je po koncu sodelovanja z zmaji pridružil latvijski Liepaji. Foto: Urban Urbanc/Sportida Ljubljančane, nosilce v četrti podskupini, bi v tem primeru lahko doletel obračun z norveškim Lillestromom (nekdanji klub Roberta Korena), romunskim Sepsijem, kazahstanskim Kyzylzharjem ter boljšima s srečanj 1. kroga med latvijsko Liepajo (novi klub dolgoletnega nogometaša Olimpije Nika Kapuna) in kosovskim Gjilanijem ter poljsko Lechio Gdansk in makedonsko Akademijo Pandev.

Nosilci bi bili tudi črno-beli iz Prekmurja. Če bodo v 1. krogu izločili moldavski Sfintul, se bodo v 2. krogu udarili z danskim Viborgom, ki bi predstavljal najtežjega tekmeca, irskim Saint Patrick's Athleticom ali pa z zmagovalcem dvobojev med islandskim Breidablikom in andorsko Santa Colomo, severnoirskim Larnejem in gibraltarskim St. Joseph's oziroma ferskim HB Torshavn in valižanskim Newtownom.

Žreb se bo začel malce po 13. uri.