Konec evropske pravljice Pomurk

Igralke None Pomurja Beltincev so na povratni tekmi šestnajstine finala nogometne lige prvakinj na gostovanju pri Fortuni v Hjoerringu izgubile z 2:3 (0:1) in se poslovile od tekmovanja. Danske predstavnice so dobile že prvo tekmo v Murski Soboti s 3:0.

Pomurke, ki so do 1/16 finala prišle že v sezoni 2014/15, so se na povratni tekmi v zaostanku znašle ob koncu prvega polčasa, ko je zadela Emma Snerle. Da pa ne bo slovo od lige prvakinj za Pomurke minilo brez zadetka, je v 66. minuti poskrbela Neli Hofman, ki je zadela za 1:1.

Mathilde Carstens v 80. in Sara Andersen v 81. minuti sta nato le poskrbeli za novo zmago favoriziranih predstavnic Danske, ki pa so v sodniškem dodatku iz svoje mreže pobrale še eno žogo, tja jo je poslala Špela Kolbl za končnih 3:2.

V letošnji ligi prvakinj je skupaj sodelovalo 62 ekip, 22 si jih je zagotovilo mesto v šestnajstini finala tekmovanja, deset pa skozi dva kroga kvalifikacij, kjer so bile uspešne tudi varovanke trenerja Sandija Bauerja. Sprva so bile s 3:0 boljše od črnogorskega kluba Breznica, v 2. krogu pa so s 4:1 premagale madžarski Ferencvaros.

Liga prvakinj se bo z osmino finala nadaljevala marca.