Kolumbijski zvezdnik zanikal, da se v slačilnici dogajajo čudne stvari

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolumbijska nogometna reprezentanca preživlja težke čase. Potem ko je doživela dva boleča poraza v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, najprej jo je s 3:0 premagal Urugvaj, nato pa še s 6:1 Paragvaj, so se znašli pod udarom kritik. Tamkajšnji novinarji pišejo, da se znotraj slačilnice dogajajo čudne stvari, a zvezdnik James Rodriguez to zanika.

"Novinarji pišejo neresnice. V garderobi ni sporov, ni agresije, pretepov in marsičesa, kar pišejo. Rezultati niso taki, kot si jih želimo. Smo v krizi, a ta je športne narave, med seboj se spoštujemo na igrišču in izven njega. Vsa natolcevanja so neumnost," je izjavil James Rodriguez, najslavnejši mož čete Carlosa Queiroza.

Rodriguez, nekdanji nogometaš Porta, Monaca, Real Madrida in Bayerna, ki zdaj nosi dres Evertona, je nad kritikami tako ogorčen, da napoveduje tožbe. "Odgovorni za ustvarjanje teh lažnih zgodb želijo spodbuditi neskladje in kaos okoli mojega imena, zato bom po potrebi sprožil pravne ukrepe."