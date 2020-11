Huda poškodba argentinskega reprezentanta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Argentinski nogometni reprezentant Exequiel Palacios se je huje poškodoval na reprezentančni tekmi južnoameriških kvalifikacij za mundial 2022 proti Paragvaju (1:1). Nad nogometašem Beyerja Leverkusna je bil storjen grob prekršek, tako da so ga s stadiona Bonbonera takoj po tem neposredno odpeljali v bolnišnico v Buenos Airesu na prvo pomoč.

V bolnišnici so zdravniki pri 22-letnemu Exequielu Palaciosu ugotovili trojni zlom v ledvenem delu hrbtenice, ki je bil posledica prekrška enega od paragvajskih reprezentantov, ko je vanj od zadaj "priletel" najprej s kolenom v hrbet.

Okrevanje argentinskega reprezentanta, ki bo za zdaj ostal v domovini na nadaljnjem zdravljenju, bo trajalo vsaj tri mesece, so še zapisali na spletni strani nemškega prvoligaša in dodali, da so klubski zdravniki v tesnem stiku z argentinskimi.

Dvoboj med Argentino in Paragvajem se je končal brez zmagovalca (1:1). Foto: Reuters

"Exequiel je v dobrih rokah in naši zdravniki so v tesnem stiku z njim. A čim prej ga bomo pripeljali v Leverkusen, da bo lahko opravil rehabilitacijo v naši 'delavnici', kjer ima gotovo najboljše možnosti za hitro okrevanje," je dejal športni direktor Bayerja Simon Rolfes.

"Seveda je to za nas, še posebej pa za Exequiela, hud udarec. A podpirali ga bomo, da se bo po tej hudi poškodbi vrnil še močnejši," je zatrdil Rolfes.