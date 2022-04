Koeman prihodnje leto na klopi Nizozemske menja van Gaala

Ronald Koeman bo po letošnjem svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju, to bo med 21. novembrom in 18. decembrom, na selektorskem mestu zamenjal Louisa van Gaala, so danes potrdili na tamkajšnji zvezi. Z vodenjem reprezentance bo 59-letni trener začel 1. januarja prihodnje leto.

Sedemdesetletni van Gaal bo Nizozemce decembra še vodil na SP, potem pa se poslavlja iz zdravstvenih razlogov, saj je pred kratkim potrdil, da ima raka na prostati.

Koeman ima pogodbo z zvezo za naslednje štiriletno obdobje do SP 2026. "Pred letom in pol reprezentance nisem zapustil zaradi nezadovoljstva. Ponosen sem, da jo bom po SP spet lahko vodil," je zveza povzela Koemana, ki je reprezentanco že vodil od februarja 2018 do avgusta 2020 in se z njo uvrstil tudi na evropsko prvenstvo in v finale lige narodov.

Nazadnje je bil trener katalonskega velikana Barcelone, zaradi česar je zapustil selektorsko funkcijo, saj je službo v Barceloni, kjer je dolgo tudi izstopal kot izreden nogometaš, označil za sanjsko. A v Španiji je svoje poslanstvo končal predčasno.