Ko očetu ne gre, se izkaže sin: Ronaldo Jr. debitiral s štirimi zadetki! #video

Ta je v svojem krstnem nastopu za Juventus v starostni kategoriji U9 proti ekipi Luccento za končno zmago 7:1 prispeval kar štiri zadetke.

Juventus Pulcini won 7-1 yesterday - Cristiano Ronaldo Jr. scored 4 of those goals on his debut. [TS] pic.twitter.com/AXZWsOPBBr — Juvefc.com (@juvefcdotcom) September 2, 2018

Na družbenih omrežjih se že širijo šale na račun njegovega očeta, češ, da bo moral zamenjati klub, če bo želel stopiti iz sinove sence. Komentatorji se šalijo tudi na račun njune statistike. Medtem ko je Ronaldo mlajši na eni tekmi zadel štirikrat, je Ronaldo na treh tekmah vpisal ničlo.

Cristiano Jr made his debut for Juventus U9. He netted 4 goals in the 7-1 win over Lucent. Like father like son 👌#sportblitztobby #CristianoRonaldo #CristianoJr pic.twitter.com/3Kf3lVmwiZ — Sportblitzwithtobbie (@sportblitztobby) September 2, 2018

Ronaldo has found the perfect tutor to remind him how to score - Cristiano Jr! pic.twitter.com/iO6AajwUEj — Goal UK (@GoalUK) September 3, 2018

Cristiano Ronaldo bo svojo prvo priložnost za zadetek v dresu novega delodajalca iskal 16. septembra, ko se bo Stara dama v serie A pomerila z moštvom Sassuolo.

Cristano Ronaldo je v enem od intervjujev priznal, da je njegov prvorojenec, Cristiano Ronaldo Jr., zelo tekmovalne narave. "Tak je kot jaz, ko sem bil otrok. Ne mara izgubljati. Postal bo tak, kot sem jaz, v to sem stoodstotno prepričan."