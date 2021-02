Brazilski navijači so si dali duška, Bayern želi češnjo na torti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Bayerna iz Münchna so veliki favoriti letošnje izvedbe klubskega svetovnega prvenstva v Katarju. Ta bi morala biti že decembra, vendar bo zaradi pandemije novega koronavirusa med 4. in 11. februarjem. Če bodo izbranci Hansija Flicka na koncu zmagali, bo to osmi zaporedni naslov za klube stare celine. Navijači Palmeirasa so priredili ljubljencem nepozabno slovo.

Bayern je začel niz evropske nepremaganosti leta 2013, ko je ugnal Rajo iz Casabalance. Bavarci so se na klubsko SP uvrstili kot prvaki Evrope, sicer pa v izjemno uspešnem letu 2020 osvojili še državni in pokalni naslov ter državni in evropski superpokal.

Če jim uspe osvojiti še klubsko SP, bodo - čeprav je slednje v drugem koledarskem letu - ponovili dosežek Barcelone iz leta 2009, ko je pod vodstvom Pepa Guardiole v enem letu osvojila šest lovorik.

"To bi bila zagotovo češnja na torti, ampak bo zagotovo velik izziv," je francoska tiskovna agencija AFP navedla Flicka. "Pri Bayernu si vedno želiš najuspešnejšo možno sezono. Po trojčku seveda merimo še na klubsko SP," je dodal Hansi Flick.

Bayern prvič na delu v ponedeljek

Južnoameriške barve bo v Katarju zastopal Palmeiras. Foto: Guliverimage Bayern je na seznam vpisal vse svoje glavne zvezde, od Manuela Neuerja do Thomasa Müllerja in Roberta Lewandowskega, ki bodo nastope na SP začeli v polfinalu v ponedeljek proti afriškemu prvaku Al Ahlyju ali predstavniku gostitelja Al Duhailu.

Kot običajno so pričakovanja takšna, da naj bi se evropskemu v velikem finalu 11. februarja pridružil južnoameriški prvak. To je pred dnevi postal brazilski Palmeiras. Ta bo v nedeljskem polfinalu igral proti mehiškemu Tigresu, zmagovalcu lige prvakov območja Severne in Srednje Amerike ter Karibov, ali južnokorejskemu Ulsanu Hyundaiju, azijskemu prvaku.

Slednja bosta jutri ob 15. uri po slovenskem času tudi odprla turnir, ko bosta igrala četrtfinalno tekmo na obrobju Dohe. Ob 18.30 bo še obračun Al Ahlyja in Al Duhaila. Ta si je mesto v četrtfinalu priigral brez boja, saj je zaradi karantenskih ukrepov brez tekme ostal oceanijski prvak Auckland City.

Na tribunah bodo gledalci, a ...

Vzdušje na turnirju bo bolj klavrno prav zaradi koronavirusa. Med ukrepi lokalnih oblasti, ki bodo sicer dovolile omejeno število gledalcev, je prepoved vhoda v državo tujim navijačem. Med drugim je število okužb po podatkih lokalnega ministrstva za zdravje zadnji teden v primerjavi s prejšnjim naraslo za tretjino.

Navijači južnoameriškega prvaka Palmeirasa so tako pospremili svoje ljubljence na pot v Katar.

Abdulvahab al Musleh, svetovalec za šport pri ministrstvu za zdravje, trdi, da obisk tekem ne bo predstavljal posebnega tveganja za okužbo, saj morajo obiskovalci pred vsako tekmo predložiti dokaz o negativnem testu.

Optimizem vlečejo iz decembrskega domačega finala pokala, ki si ga je na stadionu ogledalo 20 tisoč ljudi. Ti so morali skozi enake protokole, kot bodo - ob obvezni nošnji mask, medsebojni razdalji in aplikaciji za sledenje - zdaj. S to razliko, da si je finale ogledala polovica kapacitete stadiona, tekme klubskega SP pa bodo lahko največ 30-odstotno zasedene na dveh stadionih s po 40 tisoč sedišči.

Turnir, na katerem je zadnji prvak Liverpool za naslov dobil približno devet milijonov evrov, bo služil tudi kot preizkus pripravljenosti pred svetovnim prvenstvom, ki ga bo prihodnje leto gostil prav Katar.