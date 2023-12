Man City po finale brez Haalanda, Belgijec se je vrnil po pol leta

Izbranci Josepa Guardiole so veliki favoriti v dvoboju proti tekmecem iz Japonske. Najverjetneje bo srečanje izpustil Norvežan Erling Braut Haaland, ki je zaradi poškodbe stopala manjkal na zadnjih treh tekmah. Skandinavec je pripotoval v Savdsko Arabijo in bi lahko prejel več priložnosti za nastop v finalu, če bodo Otočani v polfinalu preskočili azijsko oviro.

S Cityjem sta na prizorišče klubskega SP pripotovala tudi Belgijca Kevin de Bruyne in Jeremy Doku. De Bruyne je treniral prvič z ekipo po avgustu, ko si je huje poškodoval stegensko mišico. Njegova vrnitev bi predstavlja veliko okrepitev Cityju, ki je v zadnjih tednih v angleškem prvenstvu pokazal ogromno ranljivosti in zaostal za vrhom.

Kevin de Bruyne je eden najboljših nogometašev Manchester Cityja. Foto: Reuters

Za City bi lahko od prve minute zaigrali Ortega; Lewis, Stones, Akanji, Gvardiol; Nunes, Phillips; Bobb, Bernardo, Grealish; Alvarez.

Zadetek Rodrija, ki je popeljal Man City do evropske krone in nastopa na SP:

The reason we're here at the #ClubWC 🚀 pic.twitter.com/RC4ludcZf5