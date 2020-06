Kluba zaradi pandemije prisiljena v spremembo dogovora pri prestopu nogometaša

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Veseli smo, da smo končno v ta prestop vnesli nekaj jasnosti, zaradi česar lahko Lucasa pozdravimo v svojem moštvu," je dejal športni direktor Herthe Michael Preetz, ki se je v zadnjem času dogovarjal z Lyonom in se zahvalil za konstruktivne pogovore.

Težavo je predstavljala predvsem liga prvakov in nastop Tousarta v dresu Lyona, za katerega bi lahko po prejšnjem dogovoru kot posojen igralec berlinskega kluba igral do konca sezone. Elitno evropsko tekmovanje naj bi se predvidoma zavleklo vsaj do avgusta, po novem dogovoru pa Tousart ne bo smel nastopiti za Lyon na drugi tekmi osmine finala proti italijanskemu prvaku Juventusu.

Lyon je ostal brez nadaljnjega nastopanja v državnem prvenstvu, a poleg pariškega PSG ostaja v elitnem evropskem tekmovanju. V osmini finala je premagal Juventus z 1:0.

Hertha v nemškem prvenstvu zaseda deveto mesto, sedem točk za mesti, ki vodijo v evropska tekmovanja v sezoni 2020/21.

Preberite še: