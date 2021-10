Kdo je nova okrepitev kluba Aluminij Kidričevo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova okrepitev Nogometnega kluba Aluminij Kidričevo je Jure Matjašič, ki se v Kidričevo vrača po devetih mesecih igranja za Celje, so danes sporočili iz Kidričevega.

Devetindvajsetletni izkušeni napadalni vezist je za Aluminij v preteklosti zbral natanko 70 nastopov in ob tem dosegel šest zadetkov in deset asistenc. Po devetih mesecih se vrača iz knežjega mesta, kjer je v dresu Celja zbral devet nastopov. Matjašič, ki bo rdeče-beli dres nosil vse do konca letošnje sezone, je v Prvi Ligi Telemach zbral skupaj 195 nastopov.