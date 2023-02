Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Old Trafford, domovanje Manchestra Uniteda.

Old Trafford, domovanje Manchestra Uniteda. Foto: Reuters

"Šejk Jasim bin Hamad je oddal ponudbo za prevzem stoodstotnega deleža FC Manchester United," so zapisali v sporočilu za javnost omenjenega šejka, sicer tudi direktorja katarske islamske banke (QIB). "Ponudba predvideva vrnitev nekdanjega sijaja klubu tako na igrišču kot zunaj njega. Več podrobnosti o ponudbi bomo objavili, ko bo to primerno in bo postopek zbiranja ponudb končan."

Foto: Reuters "Vizija ponudbe je, da bo Manchester United zaslovel po nogometni odličnosti in veljal za največji klub na svetu." Ponudba naj bi bila po pisanju AFP popolnoma brez dolgov, nakup pa želi šejk Jasim bin Hamad opraviti prek svoje fundacije Nine Two. V sporočilu niso omenili višine ponudbe, angleški mediji pa špekulirajo o vsaj šestih milijardah evrov. Šlo naj bi za drugo ponudbo za prevzem Manchester Uniteda. Zanimanje je pred katarsko ponudbo izrazil britanski poslovnež Jim Ratcliffe (Ineos).

"Dogajanje spremljamo, saj gre za naš klub, ampak smo seveda osredotočeni na nogomet, na treninge, na tekme," je komentiral trener članske ekipe Erik Ten Hag.

Ameriški lastniki angleškega nogometnega kluba, družina Glazer, so lani sporočili, da so odprti za ponudbe bodisi za popoln bodisi delni prevzem kluba. Iz Katarja, ki je lani gostil svetovno prvenstvo, v nogomet priteka veliko denarja. Od največjih klubov je leta 2011 Qatar Sports Investments prevzel vodenje francoskega Paris Saint-Germaina.