Kampl želi zrušiti Bayern in osvojiti prvo nemško lovoriko

Danes ob 20. uri bo na Olimpijskem štadionu v Berlinu zadnje dejanje nemške nogometne elite. V finalu tamkajšnjega pokala se bosta udarila državni prvak Bayern München in RB Leipzig Kevina Kampla, ki lovi prvo nemško lovoriko.

Kevin Kampl je naslove že osvajal v Avstriji, ko je bil član Red Bull Salzburga, v Nemčiji, kjer je do zdaj ob RB Leipzigu igral še za Borussio Dortmund, Bayer Leverkusen in še nekatere nižjeligaške klube, pa se lovorike še ni veselil. Če bo uspešen, bo prvo lovoriko prinesel tudi svojemu klubu, saj RB Leipzig, ki je bil ustanovljen šele leta 2009, še nikoli ni osvojil nobene. Z Bayernom je seveda drugače. Pokalni prvak je bil pokalni prvak že 18-krat, kar je rekord. Nazadnje je Bavarcem to uspelo leta 2016.

Nemški pokalni zmagovalci:

18 – Bayern München

6 – Werder Bremen

5 – Schalke, Eintracht Frankfurt

4 – Köln, Borussia Dortmund, Nürnberg

3 – HSV, Stuttgart, Borussia Mönchengladbach

2 – Fortuna Düsseldorf, Kaiserslautern, Karlsruher, Dresdner, 1860 München

1 – Bayer Leverkusen, Rot-Weiss Essen, Wolfsburg, Uerdingen, Hannover, Lokomotive Leipzig, Kickerc Offenbach, Rapid Wien, Schwarz-Weiss Essen in First Vienna.