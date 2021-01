Juventus tri tedne brez Dybale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Argentinski napadalec Paulo Dybala si je v nedeljo na ligaški tekmi svojega Juventusa proti Sassuolu (3:1) poškodoval koleno. V klubu so danes potrdili, da nanj ne bodo mogli računati v naslednjih treh tednih.

Današnji pregledi pri zdravniku so pokazali, da ima 27-letni Dybala lažjo poškodbo križnih vezi v levem kolenu, okrevanje pa bo trajalo 15 do 20 dni.

Na tekmi sta se poškodovala tudi ameriški vezni nogometaš Weston McKennie in Federico Chiesa, a ne gre za hujše zadeve, kljub temu pa v klubu pozorno spremljajo pripravljenost obeh.

Seznam poškodovanih pa se združuje s seznamom tistih, ki jim treninge in nastope na tekmah onemogoča koronavirus. Na tem so Alex Sandro, Matthijs de Ligt in Juan Cuadrado, zato se že pojavljajo manjše težavice pri sestavi ekipe.

Že v sredo belo-črne namreč čaka pokalna tekma z Genoo, v nedeljo pa pomembno gostovanje pri Interju v Milanu. Juventus v Italiji lovi že deseti zaporedni naslov.