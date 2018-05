Med proslavljanjem poškodovanih šest navijačev Juventusa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med proslavljanjem osvojitve državnega naslova je bilo v soboto v Torinu poškodovanih šest navijačev italijanskega nogometnega velikana Juventus. Tovornjak, v katerem so potovali, je zadel ob električno napeljavo mestnega tramvaja. Dva se zdravita zaradi hujših poškodb.

Igralci in navijači stare dame so v soboto s povorko po mestu obeležili sedmi zaporedni državni naslov in četrto zaporedno pokalno zmago. Moštvo se je z avtobusom z odprto streho peljalo po ulicah mesta, sledilo jim je več vozil s člani navijaških skupin, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Med njimi je bil tudi tovornjak, ki je zadel ob električno napeljavo, pri čemer je bila poškodovana šesterica navijačev, dva od njih huje. Eden je po poročanju lokalnih medijev 38-letni Italijan, drugi pa 63-letni Irec.

Foto: Reuters

Klub je tokrat organiziral prvo javno proslavitev osvojenega naslova po letu 2014, s čimer se je poklonil tudi kapetanu Gianluigiju Buffonu. Legendarni vratar je namreč po 17 letih napovedal slovo od stare dame, a v nasprotju s pričakovanji italijanskih medijev še ni napovedal tudi konca kariere.