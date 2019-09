Jürgen Klopp bo en odstotek svoje plače namenil dobrodelnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dobrodelno organizacijo Common Goal je leta 2017 ustanovil nogometaš Manchester Uniteda Juan Mata, njem namen pa je, da "pomagajo ustvarjati spremembe v družbi in prispevati k izboljšanju življenja".

Klopp je na podelitvi nagrad najboljšim po izboru Mednarodne nogometne zveze (Fifa) v Milanu dejal, da je ponosen in vesel, da lahko objavi svoje članstvo v omenjeni organizaciji: "Res sem ponosen in vesel, da sem od danes naprej član družine Common Goal. Kar nekaj ljudi pozna to dobrodelno organizacijo, če je še ne, poglejte. Gre za super stvar."

Pri BBC so še zapisali, da Klopp pri rdečih zasluži po deset milijonov funtov (11,3 milijona evrov) na leto.