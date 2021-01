Manchester United ga je posodil West Hamu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jesse Lingard bo do konca sezone igral za West Ham. Foto: Reuters

Angleški nogometni velikan Manchester United je do konca sezone tekmecu iz elitne angleške lige West Hamu posodil Jesseja Lingarda. Ta pri rdečih vragih, ki so drugi na lestvici, v tej sezoni ni dobil priložnosti pod vodstvom trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja.

Osemindvajsetletni vezist je pri Unitedu že sodeloval z Davidom Moyesom, ki je zdaj strateg West Hama. "Vznemirjen sem. To je novo poglavje v karieri," je za West Hamovo televizijo povedal Lingard.

Lingard je priznal, da je k odločitvi pomagal odnos z Moyesom in tudi Declanom Riceom, ki ga Lingard pozna iz reprezentance. Upa, da bo zdaj redno igral pri ekipi, ki je peta na prvenstveni lestvici.

Lingardov prestop se je sicer zgodil po tem, ko je klub dokončno odkupil pogodbo alžirskega napadalca Saida Benrahme. Petindvajsetletnik, ki je prišel oktobra na posojo iz Brentforda, je podpisal pogodbo do leta 2026, Londončani pa so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zanj odšteli 28 milijonov evrov in še dobrih 5,5 milijona evrov dodatkov.