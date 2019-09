Jan Oblak po novem med kandidati za zlato žogo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji izbora za zlato žogo pri francoski nogometni reviji France Football so objavili, da bodo letos prvič podelili tudi nagrado najboljšemu vratarju. Trofeja nosi ime po legendarnem sovjetskem čuvaju mreže Levu Jašinu, ki je dobil zlato žogo za najboljšega nogometaša leta 1963.

Jašin je kar 21 sezon igral za moskovski Dinamo in je veljal za najboljšega vratarja na svetu. Kariero je sicer začel kot hokejski vratar, največji uspeh s sovjetsko reprezentanco v nogometu pa je dosegel 1960, ko je s soigralci dobil premierno evropsko prvenstvo. Igral je na štirih svetovnih prvenstvih, imel različne vloge v Dinamu, delal pa je tudi na sovjetskem ministrstvu za šport.

Sredi osemdesetih pa so mu zaradi bolezni morali amputirati nogo, zatem pa je dobil še raka na želodcu in umrl marca 1990, star 60 let. V Rdeči armadi je imel naziv polkovnika, prejel je tudi Leninov red, najvišje možno civilno priznanje v takratni Sovjetski zvezi.

Zlato žogo za najboljšega nogometaša podeljujejo sicer že vse od leta 1956, takrat jo je prejel Stanley Matthews. V izboru sodelujejo novinarji, lani pa so prvič podelili tudi nagrado za najboljšo nogometašico, ki jo je prejela Norvežanka Ada Hegerberg.

Za letošnji izbor bodo kandidate v vseh treh kategorijah objavili 21. oktobra, zmagovalce pa bodo razglasili 2. decembra.

Preberite še: