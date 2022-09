Jan Oblak razočaran: Tega si nismo zaslužili

Pred uradnim začetkom reprezentančne akcije težava manj za Matjaža Keka. Bliža se srečanje z Norveško, v Stožice 24. septembra prihaja eden najbolj vročih nogometašev na svetu Erling Braut Haaland, v vratih Slovenije pa bo, kot kaže, vendarle stal Jan Oblak, ki je razigranemu napadalcu Manchester Cityja povzročal težave že pred tremi meseci v Oslu.

Najprej Rodrygo, nato še Valverde

Oblakovo mrežo je naprej zatresel Rodrygo ... Foto: Reuters V zadnjem obdobju je imel Oblak nekaj težav s poškodbo. Bolelo ga je v levi stegenski mišici, tako da je prejšnji teden izpustil dvoboj španskega prvenstva. Ko je napočil čas za madridski derbi, je bil vendarle pripravljen, s tem pa polepšal dan ne le navijačem Los Colchoneros, ampak tudi selektorju Slovenije. Zaigral je, branil vso tekmo proti Realu in izgubil (1:2).

Njegovo mrežo sta v prvem polčasu po imenitnih akcijah gostov zatresla Rodrygo in Federico Valverde. 29-letni Škofjeločan je bil nemočen, zdaj pa se vrača v domovino, kjer se začenja reprezentančna akcija. Slovenija bo proti Norveški in Švedski lovila možnost, da se v skupini B4 lige narodov dvigne z zadnjega mesta in si tako prisluži obstanek v druščini "drugokategornikov", ki bo ob naslednjem druženju z ligo narodov zagotavljal nastope v ligi B.

... nato pa še Federico Valverde. Foto: Reuters

Oblak v domovino prihaja po bolečem porazu z Realom, po katerem je Atletico povečal zaostanek za branilci naslova. Po novem znaša že osem točk, zato je bilo razočaranje po tekmi v taboru gostiteljev še toliko večje, saj so prepričani, da bi si zaslužili več.

Prisoten grenak priokus

V akciji, po kateri je Oblak prejel drugi gol, je hitronogi Vinicius Jr. zatresel vratnico. Foto: Reuters "Nismo zadovoljni. Izgubili smo derbi, zelo pomembno tekmo. Nismo bili tako slabi, a to je pač nogomet. Real je izkoristili tisto, kar se mu je ponudilo. Žalostni smo, po porazu je vedno prisoten grenak okus. Tega si nismo zaslužili," po nedeljskem porazu Oblak ni skrival razočaranja. Ni bil zadovoljen niti z nekaterimi sodniškimi odločitvami, na primer tisto, po kateri si je izključitev prislužil Mario Hermoso, sicer strelec edinega zadetka za Atletico.

"Prisoten je občutek, da bi lahko dosegli več. Lahko bi osvojili vsaj točko. Na koncu pa ni pomembno, kaj si si zaslužil in kaj ne. Ostaja le rezultat, ki ga moraš sprejeti," je dodal Oblak in pohvalil igro Reala v obrambi, pa tudi njihovo zmožnost silovitih protinapadov, s katerimi so njegovim soigralcem povzročali nemalo težav. "V zvezni vrsti ne puščajo praznih prostorov, imeli pa so tudi srečo, da so hitro dosegli dva zadetka, kar jim je olajšalo delo."

Njegov stanovski kolega Thibaut Courtois se je izkazal med vratnicama Reala, zlasti ob strelih Yannicka Carrasca in Antoina Griezmanna.

Carlo Ancelotti je z madridskim Realom ušel Diegu Simeoneju na +8. Foto: Reuters

Real je s šesto zaporedno zmago zadržal vodstvo. Spet vodi na lestvici, Barcelona zaostaja dve točki, Atletico pa je šele na sedmem mestu. Zaostaja že osem točk, a Oblak iz tega ne dela drame. "Nismo tam, kjer bi si želeli biti, a liga bo še dolga, tako da se moramo hitro pobrati," je prepričan, da se ne bo ponovila prejšnja sezona, v kateri je Atletico hitro izgubil stik z vrhom. Tudi zaradi samokritike, ki je ne manjka v slačilnici.

Po koncu reprezentančnega premora ga čaka zelo zahteven izziv, gostovanje pri Sevilli.