Izbor z družabnih omrežij

Hrvaški nogometni milijonarji so kot šolarčki gledali v Gorana Dragića

Še en dokaz, kako zelo se uspešni športniki cenijo med sabo in kako zelo odmeven je bil lanski podvig slovenskih košarkarjev na evropskem prvenstvu, smo dobili prejšnji teden na eni izmed tekem Gorana Dragića v ligi NBA.

Na tekmi med Miamijem in New York Knicks v dvorani American Airlines Arena so bili na tribuni tudi štirje po oceni spletne strani Transfermarkt najdražji hrvaški nogometaši, ki so skupaj vredni kar 160 milijonov evrov. Na obisk so prišli nogometaša Reala Luka Modrić in Mateo Kovačić, zvezdnik Barcelone Ivan Rakitić in zvezdnik milanskega Interja Ivan Perišić. Po tekmi so spoznali našega košarkarskega asa, ki je vsem podelil podpise in jim podaril tudi drese Miamija.

Srečanje je bilo pristno, da slovenskega košarkarskega zvezdnika zelo cenijo, pa potrjuje tudi video trenutka, ko so se spoznali. Modrić, sicer ob Cristianu Ronaldu morda celo ključni mož Reala pri pohodu na zadnje tri evropske naslove, je bil ob Dragiću videti kot šolarček, ki je spoznal svojega velikega junaka, če malce pretiravamo.

Da so se obiska Miamija in snidenja z Dragićem res razveselili, pa potrjujejo tudi fotografije, ki so jih objavili na svojih profilih na Instagramu in še kje.

Posnetek trenutka, ko so hrvaški nogometaši spoznali Gorana Dragića:

Objava Luke Modrića (isto fotografijo sta delila tudi Mateo Kovačić in Ivan Rakitić):

Slovenski zvezdnik Luka se je pošalil s hrvaškim

Še en dogodek z obiska hrvaških nogometnih zvezdnikov v Miamiju pri Goranu Dragiću. Soigralec kapetana slovenske reprezentance Josh Richardson je velik nogometni navdušenec, zato je obisk Luke Modrića in soigralcev izkoristil za skupno fotografijo z zvezdnikom madridskega Reala.

Objavil je fotografijo z Modrićem in ob njo pripisal: "Luka, legenda. Hvala, da si prišel na tekmo, brat!" Potem pa se je javil čudežni slovenski košarkarski deček Luka Dončić. "Hvala!" je komentiral 19-letni košarkarski as Reala in nasmejal.

Tako lahko v mesto pride samo on, eden in edini Zlatan

Švedski zvezdnik Zlatan Ibrahimović je prejšnji teden dokončno zapustil Manchester United in potrdil, da se seli v ZDA. Preselil se je v Los Angeles Galaxy, s katerim so ga povezovali že nekaj časa, po novem bo svoje bogato nogometno znanje razkazoval v Los Angelesu.

Kot se za švedskega veterana spodobi, je v Kalifornijo prišel v svojem slogu. Med drugim je svoj prihod najavil s celostranskim oglasom v osrednjem losangeleškem časopisu LA Times, na katerem je pisalo: "Los Angeles, dobrodošli pri Zlatanu."

Še ena v nizu marketinških potez samozavestnega Ibrahimovića, ki je mnoge navdušila, nekateri pa nad njo niso najbolj navdušili. Oboji se verjetno strinjajo, da je česa takšnega sposoben samo on.

Oglas Zlatana Ibrahimovića v LA Timesu:

Zlatan Ibrahimovic has taken out a full page advert in the @latimes announcing his arrival at LA Galaxy. Classic Zlatan. pic.twitter.com/TeFXM2De7e — Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) 23 March 2018

Floyd Mayweather napovedal, da bo kupil Newcastle United, in šokiral

Boksarski zvezdnik Floyd Mayweather Jr., ki spada med najbogatejše športnike vseh časov, že nekaj časa ne skriva tega, da obožuje nogomet. Zdaj pa je 41-letni Američan, ki med profesionalci v 50 dvobojih ne pozna poraza, napovedal, da namerava nekaj svojega denarja vložiti tudi v nogomet. Ameriški milijarder je namreč dejal, da se zanima za nakup člana angleške premier lige Newcastle Uniteda.

To pa še ni vse, ob tem je Mayweather dodal, da namerava na St. James Park pripeljati tudi zvenečo okrepitev. Nikogar drugega kot petkratnega najboljšega nogometaša leta na svetu Cristiana Ronalda. "Že nekaj časa se muči, izpadel je tudi iz lige, njegova usoda je trenutno boj za obstanek. Rad imam Newcastle United. S Cristianom Ronaldom sva že dlje časa prijatelja. Morda bi ga lahko nagovoril, da bi svojo bogato nogometno pot končal v Newcastlu," je šokiral Mayweather, čigar besed marsikdo ni vzel preveč resno, a kdo ve, kaj se lahko v prihodnosti zgodi.

Denar je sveta vladar, temu ameriškemu boksarskemu superzvezdniku pa denarja res ne manjka …

Fotografija Floyda Mayweatherja in Cristiana Ronalda:

"El fútbol podría no ser mi juego, pero tengo conexiones en todas partes. Cristiano Ronaldo es amigo mío desde hace mucho, así que podría lograr que termine su carrera en el Newcastle": Mayweather sobre la posible compra del #Newcastle



¿Te gustaría que esto se concretara? 🧐 pic.twitter.com/u31udmLuu0 — TVC Deportes (@TVCDeportes) 19 March 2018

Poškodovani Neymar je poplesaval in marsikoga razjezil

Najdražji nogometaš vseh časov Neymar, za katerega je PSG Barceloni lansko poletje odštel rekordnih 222 milijonov evrov, okreva po hudi poškodbi, zaradi katere je že končal sezono in še ni stoodstotno prepričan, ali bo lahko nastopil na svetovnem prvenstvu v Rusiji.

Toda očitno brazilskega zvezdnika poškodba ni spravila v preveč slabo voljo. Če sklepamo po videu, ki ga je prejšnji teden objavil na spletu, se ne zdi, da bi bil zaradi hude poškodbe depresiven …

Prej nasprotno. S poplesavanjem s poškodovano nogo pa je nekatere, ki trepetajo za njegovo usodo, verjetno celo razjezil. Najbrž malce tudi vodilne ljudi PSG, ki so zanj odšteli kup denarja.

PSG's star Neymar did not let his injury stop him from attending a birthday bash in Sao Paulo.



Here is Neymar showing off his one-foot dance moves.



#InternationalDayOfHappiness #PSG #NeymarJr #TuesdayThoughts pic.twitter.com/9K4DTO2gFg — Blackbet (@BlackbetUK) 20 March 2018

Simuliranje Čilenca, po katerem se zgraža ves svet

V Čilu je na tekmi tamkajšnje prve lige med ekipama Universidad de Concepcion in Colo Colo napadalec druge Jean Menenses poskrbel za potezo, ki je njegovi ekipi prinesla enajstmetrovko, po njej pa gol za zmago z 2:1. Predvsem pa je Menenses poskrbel za simuliranje, po katerem v nogometnem svetu ne manjka zgražanja na njegov račun. Poglejte, kako je Čilenec pretental sodnika.

Še vedno je vroča, čeprav je rodila že štiri otroke

Žena nekdanjega dolgoletnega angleškega reprezentanta in legende Liverpoola Stevena Gerrarda, 35-letna Alex Gerard, je slovitemu nekdanjemu nogometašu rodila že štiri otroke, a se to tej nekdanji manekenki očitno pozna prav dosti.

Na spletu so se prejšnji teden pojavile njene fotografije s plaže v Dubaju, na katerih se razkazuje v bikiniju in je videti zelo dobro. Čeprav je mama štirih otrok, je še vedno vroča in ni jih malo, ki jih zanima, kako tej lepotici to uspeva.

Mojstrovina bosanskega najstnika v Avstriji

Prejšnji teden na delu niso bile samo članske reprezentance, ampak tudi mlajše reprezentančne selekcije z vsega sveta. Med drugim sta se v Avstriji udarili domača reprezentanca do 17 let in najboljša selekcija v tej starostni kategoriji iz Bosne in Hercegovine.

Prav eden izmed njenih nogometašev, komaj 16-letni Ajdin Hasić, je na tej tekmi poskrbel za mojstrovino, ki je hitro zaokrožila po spletu. V 60. minuti je v tekmi, ki jo je BiH dobila s 3:1, zadel za vodstvo svoje reprezentance z 2:0. Nič takega, če ne bi zadel po neverjetnem strelu s sredine igrišča.

S hitrim in treznim odzivom je preprečil najhujše

V soboto je Slovaška v Bangkoku v prijateljski tekmi premagala Tajsko s 3:2, a veliko bolj kot rezultat je po svetu odmeval dogodek s te tekme, ki bi se lahko končal tragično. Tudi zaradi treznega odziva slovaškega reprezentanta Ondreja Dude se na srečo ni.

Na tej tekmi je namreč eden izmed Tajcev v glavo zadel dolgoletnega člana Liverpoola, slovaškega branilca Martina Škrtela, ki je po tem udarcu nezavesten obležal na tleh.

Duda je hitro pristopil do njega in mu iz ust potegnil jezik ter preprečil, da bi se zdajšnji član turškega Feberbahčeja zadušil. Škrtel je kmalu za tem prišel k sebi in v nadaljevanju tekme celo igral. Konec dober, vse dobro, bi lahko pripisali.

Novinarju je grozil, da mu bo izkopal oči

Nekdanji zvezdnik Atletico Madrida in Barcelone, Turek Arda Turan, zdaj nogomet igra v Turčiji, kjer je član tamkajšnjega prvoligaša Istanbula Basaksehirja.

V Turčiji ta vezist uživa status velikega zvezdnika, ki ga novinarji zasledujejo na vsakem koraku. Tako je bilo tudi v soboto, ko je bil na večerji skupaj s svojo ženo Aslihan Dogan, s katero sta se poročila pred kratkim. Ko sta izstopila iz restavracije, je pod njen nos mikrofon pomolil eden izmed novinarjev in jo spraševal, ali ji je bila njena preprosta poroka všeč.

Ker ni želela odgovoriti, jo je vprašal še, ali ji je govoriti prepovedal njen mož, kar je Turana močno razjezilo. V nadaljevanju je namreč izgubil živce in novinarju zagrozil, da mu bo izkopal oči, če ne bo prenehal. In nastala je nova zgodba, ki v teh dneh zabava turški nogometni svet …