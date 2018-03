V Neaplju danes stiskajo pesti za Josipa Iličića

Italijansko prvenstvo, 26. krog (prestavljena tekma)

Danes se bosta v prestavljeni tekmi 26. kroga, ki je prejšnji mesec odpadla zaradi snežnega meteža v Torinu, udarila Juventus in Atalanta. To bo že njun tretji dvoboj v tem letu, saj sta se spopadla že v polfinalu italijanskega pokala. Stara dama je upravičila vlogo favorita in izločila Josipa Iličića in soigralce. Če bi italijanski prvak danes še enkrat premagal Atalanto, bi Napoliju na lestvici ušel na +4.