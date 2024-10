Jaka Bijol na posebni preizkušnji

V osmem krogu italijanskega prvenstva bo Jaka Bijol z Udinesejem gostoval na San Siru pri AC Milanu. Videmčani so odločno vstopili v novo sezono, s 13 točkami so na petem mestu serie A oziroma imajo dve točki prednosti pred tokratnim tekmecem, ki na začetku novega tekmovalnega obdobja razen nekaj prebliskov ne najde prave forme. Zatem bo Juventus, ki je v prejšnjem krogu prejel šele prvi zadetek v sezoni, gostil Lazio.

V nedeljo se bo Venezia Domna Črnigoja pomerila z Atalanto, vodilni Napoli čaka gostovanje pri Empoliju.

Za konec nedeljskega sporeda se obeta še poslastica med Romo in prvakom Interjem. Roma in Inter sta odigrala skupno 182 srečanj Serie A. Nerazzurri so dobili 78, Giallorossi pa 50 dvobojev, 54 tekem pa se je končalo z remijem. Na teh tekmah je bilo doseženih največ golov v zgodovini italijanskega prvenstva, kar 530 oziroma v povprečju 2,9 na tekmo. Roma je hkrati tudi ekipa, proti kateri je Inter največkrat zmagal (78) in dosegel največ golov (298) v svoji zgodovini Serie A, Inter pa je ob tem zmagal tudi na zadnjih treh tekmah v gosteh proti prestolnici.

Italijansko prvenstvo, 8. krog:

Sobota, 19. oktober:

Nedelja, 20. oktober:

Ponedeljek, 21. oktober:

Lestvica: