Napoli pokvaril povratek Iličića, milanski derbi vodilnemu Milanu, Sassuolo niza zmage

Na nedeljski tekmi 4. kroga serie A je Cagliari Valterja Birse, ki ga ni bilo v postavi, pri Torinu prišel do tesne zmage, Jasmin Kurtić s Parmo pravkar gostuje pri Udineseju. Sassuolo je nanizal tretjo zmago in je po štirih tekmah še neporažen. Za vodilnim Milanom, ki mu je v soboto pripadel milanski derbi, zaostaja dve točki. V soboto je prvič po 11. juliju, po točno 98 dneh in kalvariji v zasebnem življenju, ki jo je preživljal, spet zaigral slovenski nogometni reprezentant Josip Iličić. Z Atalanto je pri Napoliju izgubil z 1:4.

Večina je pričakovala, da bo Gian Piero Gasperini Iličića na prvi tekmi po vrnitvi na zelenice pustil na rezervni klopi. A izkušeni Slovenec in eden od najboljših igralcev prejšnje sezone na Apeninskem polotoku se je znašel v prvi enajsterici ob Papuju Gomezu in Duvanu Zapati. Slovenski zvezdnik je začel v prvi postavi in igral do 63. minute, kaj dosti pa na igro gostov ni vplival.

Do tega kroga vodilna ekipe serie A je v Neaplju lovila četrto zaporedno zmago, a Napoli je že v prvem polčasu na krilih Mehičana Hirvinga Lozana pokazal, da Jojo in druščina na štadionu v Sao Paolu nimajo kaj iskati. Že po polovici tekme je Napoli vodil s 4:0, v drugem polčasu pa so gostje iz Bergama prek Belgijca Sama Lammersa dosegli vsaj častni zadetek in postavili končni izid.

Zlatan Ibrahimović je odločil milanski derbi. Foto: Reuters

V Neaplju sta se v Milanu pomerila še mestna rivala Inter in AC Milan. Zlatan Ibrahimović je v prvem polčasu v razmaku štirih minut dvakrat premagal Samirja Handanovića in kot se je na koncu izkazalo, odločil veliki derbi. Šved je prvega dosegel po ubranjeni enajstmetrovki Handanovića, v mrežo je pospravil šele odbitek, drugega pa po lepi podaji Rafaela Leaa. Za Inter je edini zadetek dosegel Romelu Lukaku. AC Milan s štirimi zaporednimi zmagami zdaj sam kraljuje na vrhu lestvice.

Na zadnji sobotni tekmi je Juventus brez Cristiana Ronalda, ki je v karanteni zaradi okužbe s koronavirusom, le remiziral na gostovanju pri Crotoneju (1:1).

Genoo Mihe Zajca v ponedeljek čaka obračun z Verono.

Italijansko prvenstvo, 4. krog: Sobota, 17. oktober:

Napoli : Atalanta 4:1 (4:0)

Lozano 23., 27., Politano 30., Osimhen 43.; Lammers 69.

(Josip Iličić - Atalanta je igral do 63. minute.) Inter : AC Milan 1:2 (1:2)

Lukaku 28.; Ibrahimović 12., 16.



Sampdoria : Lazio 3:0 (2:0)

Quagliarella 32., Augello 41., Damsgaard 74.



Crotone : Juventus 1:1 (1:1)

Simy 12./11-m.; Morata 21.

R.K.: Chiesa 60./Juventus

Nedelja, 18. oktober:

Bologna : Sassuolo 3:4 (2:1)

Soriano 9., Svanberg 39., Orsolini 60.; Berardi 18., Djuričić 64., Caputo 70., Tomijasu 77./a.g.



Spezia : Fiorentina 2:2 (1:2)

Verde 39., Farias 75.; Pezzella 2., Biraghi 4.



Torino : Cagliari 2:3 (1:2)

Belotti 4./11-m, 49.; Joao Pedro 12., Simeone 19., 73.

(Valterja Birse ni bilo v postavi Cagliarija). 18.00 Udinese - Parma

20.45 Roma - Benevento Ponedeljek, 19. oktober:

20.45 Verona - Genoa