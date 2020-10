Napoli pokvaril povratek Iličića

Prvič po 11. juliju, po točno 98 dneh, je kalvariji v zasebnem življenju, ki jo je preživljal, ponovno zaigral slovenski nogometni reprezentant Josip Iličić. Z Atalanto je v 4. krogu italijanske lige gostoval pri Napoliju in izgubil z 1:4. Slovenski zvezdnik je začel v prvi postavi in igral do 63. minute, kaj dosti pa na samo igro gostov ni vplival.

Večina je pričakovala, da bo Gian Piero Gasperini Iličića na prvi tekmi po vrnitvi na zelenice pustil na rezervni klopi. A izkušeni Slovenec in eden najboljših igralcev prejšnje sezone na Apeninskem polotoku se je znašel v prvi enajsterici ob Papuju Gomezu in Duvanu Zapati.

Do tega kroga vodilna ekipe serie A je v Neaplju lovila četrto zaporedno zmago, a Napoli je že v prvem polčasu na krilih Mehičana Hirvinga Lozana pokazala, da Jojo in druščina na štadionu Sao Paolu nimajo kaj iskati. Že po polovici tekme je Napoli vodil s 4:0, v drugem polčasu pa so gostje iz Bergama prek Belgijca Sama Lammersa dosegli vsaj častni zadetek in postavili končni izid.

Poleg Handanovića in Iličića bodo ta konec tedna aktivni še trije slovenski legionarji. Cagliari Valterja Birse, ki ga zadnje čase ni videti nikjer, gostuje v Torinu, Jasmin Kurtić bo s Parmo napadel Udinese, Genoo Mihe Zajca pa v ponedeljek čaka obračun z Verono.

Italijansko prvenstvo, 4. krog: Sobota, 17. oktober:

Napoli : Atalanta 4:1 (4:0)

Lozano 23., 27., Politano 30., Osimhen 43.; Lammers 69.

Josip Iličić (Atalanta) je igral do 63. minute.



18.00 Inter - AC Milan

18.00 Sampdoria - Lazio

20.45 Crotone - Juventus Nedelja, 18. oktober:

12.30 Bologna - Sassuolo

15.00 Spezia - Fiorentina

15.00 Torino - Cagliari

18.00 Udinese - Parma

20.45 Roma - Benevento Ponedeljek, 19. oktober:

20.45 Verona - Genoa