Milan se je znesel nad Venezio, Juventusu točka v Toskani

Nogometaši Juventusa so v 4. krogu serie A v soboto gostovali pri Empoliju, znova zadržali nedotaknjeno mrežo, a se morali na koncu zadovoljiti le s točko (0:0). Z osmimi točkami so na vrhu lestvice, po sedem jih imajo s tekmo manj prvak Inter, Torino in ''slovenski'' Udinese. Bologna je na gostovanju pri Comu zaostajala že z 0:2, a v sodnikovem podaljšku vendarle zadela za 2:2 in točko. Milan je že v prvem polčasu napolnil mrežo Venezie in dočakal prvo zmago. Občasni slovenski reprezentant Domen Črnigoj je ostal na klopi.

V prejšnji sezoni so se za Sandija Lovrića in soigralce remiji kar vrstili. Kar 19 so jim imeli. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Za videmski Udinese z dvema slovenskima reprezentantoma Jako Bijolom in Sandijem Lovrićem je bila prejšnja sezona boj za preživetje. Ves čas jim je grozil izpad iz serie A, saj so nizali poraze in remije. Neodločenih izidov so imeli na koncu kar 19, zmag pa samo šest (manj edino zadnjeuvrščena Salernitana). Zato je začetek nove sezone toliko večje olajšanje. Sicer so v prvem krogu remizirali z Bologno (1:1), a nato premagali Lazio (2:1) in pred reprezentančnim premorom še Como (1:0). Samo Juventus je na prvih treh tekmah prejel manj golov.

Udinese tekmo četrtega kroga igra šele v ponedeljek, ko gostujejo v Parmi. Ta ima zmago, remi in poraz. Parma se je vrnila v prvo italijansko ligo, nazadnje sta se ekipi srečali februarja 2021, ko je bilo 2:2. Videmčani torej igrajo za tretjo zaporedno zmago. To jim ni uspelo že skoraj dve leti. Med 26. avgustom in tretjim novembrom 2022 so nanizali šest zaporednih zmag, nato pa samo še dvakrat dve zapored.

Kaj se je v serie A dogajalo v soboto? Juventus je v Toskano prišel kot favorit, na koncu pa je osvojil le točko proti Empoliju, ki je tretjič remiziral v sezoni 2024/25. Na uvodni tekmi 4. kroga sta se Como in Bologna razšla z neodločenim izidom 2:2. Za gostitelje sta zadela Nicolo Casale (5./avtogol) in Patrick Cutrone (53.), za goste pa Santiago Castro (76.) in Samuel Iling Junior (90.+1).

Samuel Iling je zagotovil Bologni z zadetkom v 91. minuti točko na gostovanju pri Comu. Foto: Guliverimage

Milan je na večerni tekmi na San Siru dosegel prvo zmago v serie A. Rdeče-črni so vse dvome o zanesljivi zmagi nad zadnjeuvrščeno Venezio s 4:0 razrešili v prvi polovici tekme, ko so zadeli Theo Hernandez (2.), Matteo Gabbia (16.), Christian Pulišić (25.) in Tammy Abraham (29./11 m). Slovenski nogometaš v vrstah beneške ekipe Domen Črnigoj je tekmo spremljal na klopi za rezervne igralce.

Italijansko prvenstvo, 4. krog:

Sobota, 14. september:

Nedelja, 15. september:

Ponedeljek, 16. september:

Lestvica: