V živo: Neapelj pripravljen za slavje, a je prvi zabil Inter

Medtem ko so v preostalih največjih nogometnih prvenstvih vse karte odkrite, pa bo v petek zvečer v okviru zadnjega kroga serie A odločen še novi italijanski prvak. Odločilni tekmi ob 20.45 igrata vodilni Napoli in drugi Inter, ki ju na lestvici loči le točka. Napoli je v zadnjem dejanju doma pričakal 14. Cagliari, Inter pa se mudi pri Comu. Stefan de Vrij je sredi prvega polčasa Inter povedel v vodstvo, a so na glavni odmor bolj mirni odšli navijači Napolija, saj je za ekipo iz Neaplja v 42. minuti zabil Scott McTominay.