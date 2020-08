Nič od slovenskega obračuna: Josip Iličić v depresiji?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski dnevnik La Repubblica je danes objavil članek, v katerem se avtor sprašuje, v kakšnem psihološkem stanju je slovenski reprezentant in nogometaš Atalante Josip Iličić. V klubu naj bi mu sicer poskušali pomagati, a neuspešno, zato je manjkal na zadnjih tekmah. Uradno je klub trdil, da je za odsotnost s tekem kriva poškodba, a zdi, da zadeva ni fizične narave.

Klub mu je dovolil oditi domov v Slovenijo, da se poskuša pozdraviti v družinskem krogu, možnosti, da bi igral v nadaljevanju lige prvakov, pa so zelo majhne. Manjkal bo tudi na nocojšnji, zadnji tekmi italijanskega prvenstva proti Interju, kjer brani slovenski vratar Samir Handanović.

"Ali je v depresiji, lahko povejo le zdravniki. Depresija je namreč bolezen in ne stanje duha," piše novinar Franco Vanni in dodaja, da so Kranjčana prijatelji ocenili kot močnega, a hkrati krhkega fanta. Podobno kot velja za stara drevesa.

Nihče ne ve, kaj je tako prizadelo slovenskega zvezdnika, vse skupaj se le ugiba. Iličića, ki ni v postavi Atalante že od 11. julija dalje, naj bi močno prizadele razmere v Bergamu, kjer so se vsakodnevno ukvarjali s štetjem mrtvih zaradi koronavirusne pandemije, njihove krste so prevažali na tovornjakih, strah pred okužbo pa je bil prisoten na vsakem koraku. V Italiji je zaradi novega virusa umrlo več kot 35 tisoč ljudi.

Danes bo poleg Handanovića aktiven tudi Valter Birsa, ki se bo s Cagliarijem mudil pri vročem AC Milanu, v nedeljo pa dan d čaka Žana Majerja in Lecce, ki še upata na obstanek. Majerjevi bodo morali v zadnjem krogu premagati Parmo Jasmina Kurtića, ob tem pa Genoa ne sme premagati Verone.

Italijansko prvenstvo, 38. krog: Sobota, 1. avgust:

18.00 Brescia - Sampdoria

20.45 AC Milan - Cagliari (Valter Birsa)

20.45 Atalanta (Josip Iličić) - Inter (Samir Handanović)

20.45 Juventus - AS Roma

20.45 Napoli - Lazio Nedelja, 2. avgust:

18.00 SPAL - Fiorentina

20.45 Bologna - Torina

20.45 Genoa - Verona

20.45 Lecce (Žan Majer) - Parma (Jasmin Kurtić)

20.45 Sassuolo - Udinese

Lestvica: 1. Juventus 37 tekem – 83 točk

2. Inter 37 – 79

3. Atalanta 37 – 78

4. Lazio 37 – 78

-------------------------------

5. Roma 37 – 67

6. Milan 37 – 63

7. Napoli 37 – 59

8. Sassuolo 37 – 51

9. Verona 37 – 49

10. Fiorentina 37 – 46

11. Parma 37 – 46

12. Bologna 37 – 46

13. Cagliari 37 – 45

14. Udinese 37 – 42

15. Sampdoria 37 – 41

16. Torino 37 – 39

17. Genoa 37 – 36

-------------------------------

18. Lecce 37 – 35

19. Brescia 37 – 24

20. Spal 37 – 20

Najboljši strelci: 35 – Immobile (Lazio),

31 – Ronaldo (Juventus),

23 – Lukaku (Inter),

21 – Caputo (Sassuolo),

18 – Muriel (Atalanta), Joao Pedro (Cagliari), Zapata (Atalanta),

16 – Belotti (Torino), Džeko (Roma),

15 – Iličić (Atalanta),

...

4 – Kurtić (Parma/Spal)

1 – Majer (Lecce)

Preberite še: