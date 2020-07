Juventus po preobratu z ničlo, Iličić in Handanović ostajata v igri za naslov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V predzadnji tekmi 35. kroga italijanskega prvenstva je vodilni Juventus izgubil proti Udineseju (2:1) in zapravil prvo zaključno žogico za osvojitev naslova prvaka. Zebre imajo po petem porazu v tej sezoni tri tekme pred koncem šest točk naskoka pred drugo Atalanto še točko več prednosti pred Interjem ter so tako kljub porazu vse bližje rekordnemu devetemu zaporednemu naslovu v serie A. Za Juventus je bil sicer to prvi poraz v Vidmu po desetih letih.